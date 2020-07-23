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Россия устроила в Минске истерику из-за выборов на Донбассе – Казанский

Фото: "Цензор.нет"

Их возмутило постановление Верховной Рады.

Российская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске устроила настоящую истерику. Причиной послужило постановление Верховной Рады Украины о проведении местных выборов на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель украинской стороны, блогер и журналист Денис Казанский. По его словам, россиян возмутило очередное напоминание об подразделенияхихтамнет”.

“Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику – на этот раз из-за постановления Верховной Рады №3809 “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”. В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после “вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины”, – рассказал он.

Казанский добавил, что россияне упорно требовали от украинской стороны отмены этого постановления. Но им отказали.

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Кроме того журналист выразил сомнение в том, что новый договор о полном прекращении огня на Донбассе повлияет на прекращение военного конфликта.

“Могу сказать только, что настроен скептически, так как подобных “окончательных” перемирий было подписано уже примерно 100 500, и все – с известным результатом. Например, предыдущее “всеобъемлющее и бессрочное” прекращение огня было договорено год назад – с полуночи 21 июля 2019 года”, – подвел он итог.

Будни ТКГ

Вчера военным удалось согласовать очередное «полное и всеобъемлющее» прекращение огня. Такие переговоры,…

Опубликовано Денисом Казанским Среда, 22 июля 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина расширила состав своей делегации в ТКГ.

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