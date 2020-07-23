“Миротворец” раскрыл операцию группы Портнова по уничтожению украинского АПК

Пытаясь нанести непоправимый ущерб украинскому агропромышленному комплексу, Андрей Портнов вместе со своими приспешниками разработал дискредитационную медиа-кампанию. Деятельность Портнова финансировалась из Кремля.

Об этом сообщает сайт “Миротворец“, журналисты которого ведут полномасштабное расследование деятельности Портнова, известного в России под позывным “Казбек”.

Продолжая исследование дампа почты Бориса Рапопорта журналисты обнаружили четыре письма от “Казбека” Портнова. Все они были объединены одной темой – АПК Украины.

Три из этих четырех писем поступили на почту Рапопорта 26.05.2014 года. Темой первого письма была “Медиа–кампания на 2014 год.pdf“. В письмо был вложен файл, в котором в деталях расписан план информационной медиа-кампании по дискредитации Министерства агропромышленной политики Украины и прописаны ее составляющие: статьи и комментарии в СМИ, так называемые антикоррупционные расследования, круглые столы, телевизионные шоу на подконтрольных каналах ТВ и т.д., пояснили журналисты.



“Портнов в этом плане отмечает, что ему нужны соответствующие средства на организацию информационной дискредитационной кампании. Еще раз: предатель Родины А. Портнов просит в Кремле деньги на дискредитационную медиа-кампанию против Государственного органа Украины”, – подчеркнули в “Миротворце”.

“По уже отработанной схеме Казбек–Портнов вместе с планом медийной кампании направляет в Кремль информацию о ее исполнителях и своих приспешниках”, – уточнили журналисты.

Первый исполнитель – председатель “Украинской аграрной ассоциации” – Владимир Макар.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Владимир Макар является руководителем “Украинской аграрной ассоциации” (Код ЕГРПОУ: 38515756), зарегистрированной 30.01.2013. Также он имеет отношение и к другим организациям, работающим в том числе и в аграрной сфере. Сейчас же на сайте Украинской аграрной ассоциации Владимир Макар позиционируется как почетный председатель.

“Владимир Макар был помощником “Казбека”, когда тот был народным депутатом 5 и 6 созывов. Также Макар был помощником депутата 7 созыва Владимира Пилипенко, члена т.н. группы Портнова, куда он входил вместе с Валерием Писаренко и Святославом Олейником”, – выяснил “Миротворец”.

Также было обнаружено, что Макар и Портнов в 2005 году стали учредителями общественной организации “Инвестиционная Украина” (Код ЕГРПОУ: 33638917), где Макар был оформлен, как руководитель организации.

Второй исполнитель – Марьян Заблоцкий, так называемый главный аналитик Украинской аграрной ассоциации.





“В 2019 году Заболоцкий и Макар основали в интересах Кремля еще одну ширму – ОО с тем же названием – “Украинская аграрная ассоциация” (Код ЕГРПОУ: 42825315). Заблоцкий был помощником депутатов 7 и 8 созыва Владимира Пилипенко (вместе с Макаром) и Алексея Мушака”, – выяснили журналисты.

“Информационные диверсии Заблоцкого против Украины в интересах Кремля были оценены партией “Слуга народа“, которая добавила его в свои списки на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году под номером 82″, – подчеркнули авторы расследования.

Как известно, одной из самых удобных легенд прикрытия для агентуры является так называемая борьба с коррупцией. Заблоцкий в данном случае не стал исключением. “Миротворец” выяснил, что всю свою антиукраинскую деятельность он решил легализовать под видом десятков псевдоантикорупционных публикаций в рамках дискредитационных медиа-кампаний, которые были одобрены, утверждены и профинансированы в Кремле.

“Очень интересным с точки зрения открытия дела о государственной измене всех указанных выше лиц: Портнова, Макара и Заблоцкого, – оказалось четвертое письмо Портнова в Кремль. В нем был отчет о проделанной работе по организации и проведению дискредитационной медиа-кампании. На бланке Украинской аграрной ассоциации содержатся сведения о событиях и публикации в украинских СМИ в соответствии с темой согласованной с Кремлем дискредитационной медиакампании, указаны и авторы публикаций – Макар и Заблоцкий”, – пишут журналисты.

“Также в отчете, общим объемом в 12 страниц, приведены сокращенные тексты публикаций со ссылками. Все это – на русском языке. Мы проверили. Отчет подтверждается открытыми источниками. Например, в блоге Марьяна Заблоцкого на сайте “Украинской Правды” присутствуют публикации, которые приведены в направленном агентом Казбеком в Кремль отчете”, – уточнили в “Миротворце”.

Особое внимание “Миротворец” обращает на тот факт, что отчет на бланке Украинской аграрной ассоциации, отправленном Портновым в Кремль, был написан на русском языке. И это несмотря на то, что большинство пересланных публикаций выходила в СМИ на украинском. Такой перевод с украинского на русский может объясняться только одним – это сделано для удобства заказчика, и этот заказчик из России. Более того, исполнитель понимал, перед кем он отчитывается о выполнении задания.

“Агропромышленный комплекс – это движущая сила украинской экономики, ее локомотив. Доля производства и переработки сельхозпродукции в структуре ВВП Украины превышает 20% и предоставляет 40% валютных поступлений. А это – пенсии, зарплаты, соцвыплаты, помощь и т.д. Только умственно отсталому существу может быть непонятно, почему предателю Портнову с соратниками и российскому агрессору так важно дестабилизировать АПК Украины”, – подвели итог в “Миротворце”.

Ранее PolitUA рассказывал о том, как центр “Миротворец” обнаружил факты предательства Портнова и раскрыл его агентурную сеть в Украине, а также вычислил ключевых пособников Портнова.