Мятежный поп: кто стоит за схиигуменом Романовым?

Последнее время привлекает к себе внимание «духовник Натальи Поклонской» схимонах Сергий Романов. Православный священник отметился рядом громких заявлений.

Одним из возмутителей общественного спокойствия в России стал cхиигумен православной церкви Екатеринбургской епархии Сергий Романов (в миру известный, как Николай Васильевич Романов). Он – первый настоятель монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, но более известен, как «духовник Натальи Поклонской».

Так же Сергий Романов основатель и духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Имел сан схиигумена, 3 июля 2020 года церковный суд Екатеринбургской епархии постановил лишить Сергия священного сана.

Сергий получил известность своими резонансными высказываниями в 2018-2020 годы.

Однако Романов известен своим косноязычием и постоянным спотыканием на незнакомых ему словах в его речах, которые он зачитывает с листа. При этом многие из этих высказываний вызывают широкий резонанс, шокируя даже инфантильную российскую общественность хлесткостью своих заявлений.

Свои безумные высказывания Сергий начал с отрицания короновируса, в конечном итоге он ультимативно потребовал отставки Путина. При этом от нацлидера России Владимира Путин и патриарха Кирилла Гундяева cхиигумен Сергий потребовал публичного покояния.

Как стало известно, Романов не самостоятельно готовит свои тексты. Спичи для cхиигумен пишет его пресс-секретарь Всеволод Могучих. Сам Могучих утверждает что помогает Сергию исключительно, как волонтер, чтобы «cхиигумен не оболгали».

Однако, Могучих не рассказывает всей правды о себе. Стоит отметить, что в 2011 году Могучих был осужден за мошенничество.

Впрочем жизненный путь Могучих не такой уж и простой он начинал свою деятельность как скинхед, возглавлял уральское отделение баркашовской партии, затем был участником и региональным руководителем движения против нелегальной миграции.

Кроме того Могучих успел побывать и в ряда прокремлевского движения «Наши». Это позволило ему легализовать свою скинбригаду, сделав из нее дружину «Наших».

Все это укладывалось в проводимую Владиславом Сурковым политику привлечения ультраправых в ряды прокремлевских движений. Так в рамках движения наших формировались ударные группы из бывших футбольных фанатов и скинхедов. Эти бригады зарекомендовали себя участием в разгонах лагерей протестующих, например в разгроме лагеря защитников Химкинского леса.

Однако позже эта сила вышла из под контроля Кремля и власти вынуждены были пресекать их деятельность.

В то же время проект «Распутин 2.0», где в качестве старца используют cхиигумена Сергий Романова – личный проект Владислава Суркова. Не исключено, что именно Сурков стоит за текстами заявлений Сергия, которые передаются cхиигумену через его пресс-секретаря, несомненно связанного с Сурковым.

При это монастырь в котором живет ныне Романов находится под охраной бывших «ополченцев Донбасса», воевавших против Украины. При этом сам Сергий известен своей поддержкой «русской весны» на Донбассе и активно приветствовал оккупацию и аннексию Крыма.

Он даже посещал оккупированный Крым по приглашению экс-прокурорши Натальи Поклонской. В ходе своего визита он «освещал российско-украинскую границу изгоняя от туда бесов».

Это стало известно из фильма Ксения Собчак, который вышел 20 июля на ее Youtube-канале под названием «Монастырь особого назначения: Насилие- над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым».

Ксения Собчак приехала в Екатеринбург на второй церковный суд над Сергием 26 июня и для съемок своего фильма о Сергии и обвинениях в телесном наказании детей в обители.

На следующий день, в составе съемочной группы она проникла в монастырь без разрешения, в результате чего случилась потасовка.

Сам Сергий не принимал участия в этих событиях и в самом фильме.

Важно отметить, что Сергий много лет был медийно известен не только как «духовник Натальи Поклонской», но и один из ярких лидеров и идеологов секты «царебожников», считающих «искупителем России», повторившим подвиг Христа, последнего царя-страстотерпца Николая II, – тезку и однофамильца Сергия, в миру Николая Романова. Поклонская являлась активной участницей этого сообщества. В центре монастыря стоит бюст Николая II.

Выступает с фундаменталистскими православными, эсхатологическими и монархическими идеями. Критик экуменизма, противник «цифрового рабства» (ИНН, СНИЛС, чипирования), «заговора жидокоммунистов, жидомасонов и хасидов», отрицает реальность пандемии COVID-19.

В июне 2014 года Сергий читал на границе Крыма молитву о мире между Россией и Украиной, по приглашению главы Крыма Сергея Аксенова и прокурора Крыма Натальи Поклонской.

10 июля 2014 года схиигумен Сергий вместе с Поклонской, начальником управления МЧС и министром информации посетил пункт временного размещения беженцев, где отслужил молебен. В августе того же года Сергий венчал ее с А. Г. Красильниковым, работником прокуратуры РФ, и позже «постоянно ездящим к Сергию».

18 июля 2014 года, Сергий был награжден монархической медалью «В память Великой войны» в честь 100-летнего юбилея начала Первой мировой войны «за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству».

Награждение произвела в монастыре монархическая организация «Войсковая православная миссия», после крестного хода в память о расстреле царской семьи. В крестном ходе участвовала и затем была принесена в монастырь мироточивая икона Николая II.

17 июля 2017 года Сергий был награжден монархическим орденом Святого Страстотерпца Царя Николая «За многолетние усердные труды во славу Русской православной церкви, верность историческим традициям Российской имперской государственности, и в связи с 400-летием воцарения Дома Романовых».

Орден является церковно-общественной наградой, учрежденной монархической организацией «Войсковой Православной Миссии». Награждение состоялось в монастыре, после крестного хода в память о расстреле царской семьи, в котором приняло участие около 100 тысяч паломников, а также Наталья Поклонская несшая маленькую икону Николая II. Также в крестном ходе снова участвовала мироточащая икона Николая II.

В 2018 – 2019 годы, после скандала вокруг фильма «Матильда» и свадьбы с И. Н. Соловьевым, Поклонская прекратила поддерживать какие-либо отношения с царебожниками и Сергием. В эти годы и она, и Сергий начинают отрицать факт венчания с Красильниковым.

11 мая 2020 года в интервью Дмитрию Гордону Поклонская сказала, что Сергий не является ее духовником, что у нее «духовников нет и никогда не было», подтвердив это и 16 июня в интервью радиостанции «Говорит Москва» и газете «Комсомольская правда», отметив, что «охарактеризовать его могу только как простого, обычного, хорошего человека».

Сергий известен рядом эпатажных и конспирологических высказываний в проповедях и видеообращениях на Youtube. Его взгляды, воспроизводимые его последователями, «представляют собой полный набор апокалиптических и монархических идей, питающих как «царебожие», так и вообще всю «правую оппозицию» в РПЦ МП. С одной стороны, старец – проповедник непрестанной Иисусовой молитвы и монашества в миру. С другой, считает законной и богоустановленной только царскую власть, уподобляет «единство» русского, украинского и белорусского народов Святой Троице, вместе с тем, поддерживает присоединение Крыма к Российской Федерации. Одобряет ликвидацию Украины», выступает против «жидокоммунистов», «цифрового рабства», в частности против ИНН, СНИЛС и чипов в паспортах. Некоторые его высказывания оцениваются как экстремистские/.

В апреле 2019 года он предрекал возможное убийство президента РФ Владимира Путина после подписания закона об электронном СНИЛС. В связи с этим Павел Дацюк, духовное чадо Сергия, обратился к президенту с просьбой отменить закон. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что обращения Дацюка не получали.

В августе выпустил видеообращение, призвав не участвовать в акциях протеста в Москве и «не слушать всяких Навальных».

В августе выпустил видеообращение против изображения Покраса Лампаса на площади, назвав его «попранием святыни». Критик христианства публицист Александр Невзоров раскритиковал эту проповедь. Критикой ответил и оппозиционный политик Алексей Навальный.

В октябре назвал мавзолей Ленина «алтарем Сатаны», повторяющим зиккурат и вавилонские капища, призвав срыть с лица земли мавзолей вместе с «идолом», снести все бюсты Ленина, переименовать все улицы городов, носящие имена «жидокоммунистов».

25 декабря было опубликовано его видеообращение с проповедью о «жидовском иге», что Россией управляет «двойник Путина с силиконовым лицом», который является «лжемессией» и «Антихристом». В центре обращения было вставлено исполнение песни «Выпьем за Сталина!» Сергием и монахинями под аккордеон и грузинский танец в исполнении послушницы.

Получил широкую известность в масштабах России своим резким заявлением 26 апреля 2020 года, где отрицал реальность пандемии коронавируса COVID-19, при этом прокляв «всех посягающих на закрытие храмов» на карантин и предав анафеме всех верящих в эту инфекцию, предложив выселить власти, страдающие «старческим маразмом», на отдаленные острова. Заявил, что «патриарх Алексий II отказался подчиниться жидовскому режиму, за что и был убит».

Данные заявления повлекли со стороны Екатеринбургской епархии запрет Сергию выступать с публичными проповедями, при этом епархия подчеркнула, что высказывания Амир О’ЛикСергия не выражают позицию епархии. 11 июня было заведено административное дело по ст. 13.15 ч. 9 КоАП «Злоупотребление свободой информации».

7 июля мировой суд № 3 Верхней Пышмы признал Сергия виновным в отрицании коронавируса на проповеди и оштрафовал на 90 тысяч рублей, адвокат заявила о подготовке к обжалованию этого решения.

26 мая он опубликовал видеообращение, заявив о «чипировании населения» под видом вакцины от COVID-19 под управлением Билла Гейтса, бывшего главы корпорации Microsoft, якобы заявлявшего, что «надо сократить свыше 90 % населения всего мира». Сергий назвал Гейтса «фашистом» и предложил судить, как Гитлера. Проводником идей Гейтса в России монах считает главу Сбербанка Германа Грефа.

В ответ на это митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал указ о запрете Сергия «в священнослужении без права ношения наперсного креста впредь до решения епархиального суда Екатеринбургской епархии», при этом митрополит Кирилл примирительно высказался о скандале. Екатеринбургские Центр «Э» и прокуратура усмотрели в высказываниях признаки экстремизма.

9 июня Сергий вновь опубликовал обращение. Он призвал всех россиян писать заявления в ФСБ, прокуратуру, полицию и Следственный комитет Российской Федерации о привлечении к ответственности президента Владимира Путина, а также председателя правительства Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, всего депутатского корпуса, Совета Федерации и всех, кто участвовал «во внедрении цифровой идентификации, искусственного интеллекта, биометрических документов, присвоении номеров человеку, живущему в России» за создание «фашистского концлагеря Сатаны».

3 июля 2020 года председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора, митрофорный протоиерей Николай Малета сообщил, что суд постановил «в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов извергнуть схиигумена Сергия (Романова) из священного сана».

Под «нарушением присяги» имеется ввиду неподчинение указам митрополита и резкая критика священоначальников. В свою очередь руководитель Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и медийная площадка Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что возвращение священного сана Сергию, после того как будет завершен процесс, будет невозможно. Сергий останется cхиигуменом, поскольку «монашества лишить невозможно».

Сам Сергий на заседание суда не явился. В то время как к зданию епархии пришли около сотни его сторонников, собрав несколько тысяч подписей в его поддержку, порядок охраняли отряды казаков.

Он повторил, что монастырь не покинет и продолжит руководство им «по благословлению старцев Афона», но перестанет упоминать в молитвах «еретика и экумениста» патриарха Кирилла, и что «игуменье Варваре надо строить свой монастырь».