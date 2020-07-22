У Кремля есть как минимум три плана по Украине и Крыму.

Недавний визит российского Владимира Путина в аннексированный Крым – это попытка в очередной раз объяснить россиянам причины его оккупации.

Такое мнение в интервью для “24 канала” выразил эксперт-международник Игорь Соловей. По его мнению, Крым нужен кремлевскому лидеру для того, чтобы показывать как России так и всему миру, что у него якобы все под контролем.

“Визит Путина в аннексированный Крым – это явка с повинной. Президент РФ каждый раз вынужден доказывать, что Крым будто российский. В России даже принимают соответствующие законы о запрете отчуждения территорий. И это означает слабость позиции России”, – пояснил Соловей.

По его словам Путин использует полуостров в качестве козыря, когда в России возникают проблемы, как сейчас в Хабаровске (где больше недели продолжаются протесты против ареста местного губернатора Сергея Фургала.- прим.ред.).

“Крым — любимая игрушка Кремля, которая работает в качестве палочки-выручалочки, когда в России возникают сложности. Когда надо показать, что царь — Путин — настоящий и держит все под контролем”, — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил об одном из ключевых для Москвы вызовов: отсутствии подачи днепровской воды в Крым. За шесть лет оккупации Россия так и не решила эту проблему и не трудно догадаться, что как это влияет на рейтинг самого Путина. Соловей уверен, что у Кремля относительно как Крыма, так и Украины точно есть несколько конвертов с планами.

Первый – военный вариант, как и шесть лет назад.

– военный вариант, как и шесть лет назад. Второй – политико-дипломатическое давление на Украину через международное сообщество.

– политико-дипломатическое давление на Украину через международное сообщество. Третий – крайне маловероятный, это успешные двусторонние переговоры.

При этом, считает эксперт, санкций недостаточно для того, чтобы остановить агрессора. Хотя они и весьма серьезно влияют на Россию, что заметно по истории в Хабаровске.

“Россия должна понимать перспективную цену своего вмешательства в Украину. Это возможно при условии сильной украинской армии. Как сказал один из политиков, ВСУ должны стать любимой игрушкой Зеленского. Армия должна быть главным направлением усилий президента”, — подвел итог Соловей.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия продала из аннексированного Крыма украинский газ.