Зона «русского мира»

Визит Путина в Крым: названа ключевая причина

У Кремля есть как минимум три плана по Украине и Крыму.

Недавний визит российского Владимира Путина в аннексированный Крым – это попытка в очередной раз объяснить россиянам причины его оккупации.

Такое мнение в интервью для “24 канала” выразил эксперт-международник Игорь Соловей. По его мнению, Крым нужен кремлевскому лидеру для того, чтобы показывать как России так и всему миру, что у него якобы все под контролем.

“Визит Путина в аннексированный Крым – это явка с повинной. Президент РФ каждый раз вынужден доказывать, что Крым будто российский. В России даже принимают соответствующие законы о запрете отчуждения территорий. И это означает слабость позиции России”, – пояснил Соловей.

По его словам Путин использует полуостров в качестве козыря, когда в России возникают проблемы, как сейчас в Хабаровске (где больше недели продолжаются протесты против ареста местного губернатора Сергея Фургала.- прим.ред.).

“Крым — любимая игрушка Кремля, которая работает в качестве палочки-выручалочки, когда в России возникают сложности. Когда надо показать, что царь — Путин — настоящий и держит все под контролем”, — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил об одном из ключевых для Москвы вызовов: отсутствии подачи днепровской воды в Крым. За шесть лет оккупации Россия так и не решила эту проблему и не трудно догадаться, что как это влияет на рейтинг самого Путина. Соловей уверен, что у Кремля относительно как Крыма, так и Украины точно есть несколько конвертов с планами.

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  • Первый – военный вариант, как и шесть лет назад.
  • Второй – политико-дипломатическое давление на Украину через международное сообщество.
  • Третий – крайне маловероятный, это успешные двусторонние переговоры.

При этом, считает эксперт, санкций недостаточно для того, чтобы остановить агрессора. Хотя они и весьма серьезно влияют на Россию, что заметно по истории в Хабаровске.

“Россия должна понимать перспективную цену своего вмешательства в Украину. Это возможно при условии сильной украинской армии. Как сказал один из политиков, ВСУ должны стать любимой игрушкой Зеленского. Армия должна быть главным направлением усилий президента”, — подвел итог Соловей.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия продала из аннексированного Крыма украинский газ.

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