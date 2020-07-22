Пограничное управление ФСБ РФ в аннексированном Крыму начало штрафовать крымчан за попытки пересечь админграницу с Украиной по украинскому паспорту.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа. В качестве доказательства юристы предоставили админпротокол, который был составлен 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.

Так, при въезде на полуостров “пограничники” ФСБ РФ требуют предъявлять российский паспорт. Если у крымчанина такого с собой нет, а есть только украинский, то оккупанты выносят постановление о назначении административного наказания. Они утверждают, что украинский паспорт для въезда/выезда в Крым теперь является недействительным.

Жительница Ялты, которая предоставила правохзащитникам документ, также добавила что сотрудник ФСБ полтора часа допрашивал ее в пункте пропуска “Перекоп”.

В результате ее оштрафовали на 2000 рублей (почти 800 грн) по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения государственной границы РФ).

“Российские силовики принуждают крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму в нарушение международных норм в рамках принуждения к гражданству”, – подчеркнули в Крымской правозащитной группе.

Юристы также добавили, что подобная практика явно демонстрирует принуждение к выполнению обязанностей граждан РФ (служба в армии страны-оккупанта, участие в голосованиях), а также преследование жителей Крыма по законам РФ и нарушение основных прав и свобод, включая свободу передвижения.

Как ранее сообщал PolitUA, ФСБ начала “сливать” агентуру ГРУ.