Россия, как известно, дает приют международным преступникам и террористам. При этом «рыжие уши» Лубянки торчат в сливе «дойной коровы» ГРУ Яна Марсалека.

ФСБ продолжает сливать в открытые источники информацию на агентов ГРУ и завербованных российской разведкой персонажей. Речь, например, идет о самом разыскиваемом финансовом преступнике в мире – Яне Марсалеке, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Вчера, в материале «Россия стала страной-приютом для террористов» я описывал то, как Россия превращается в убежище для преступников со всего мира, от террористов и лидеров неонацистских группировок, до хакеров и финансовых мошенников», – пишет публицист.

Писал Коваленко об этом на примере финансового преступника Яна Марсалека, организовавшего махинации суммой более чем на $2 млрд и сейчас скрывающегося в Подмосковье, будучи охраняемым сотрудниками ГРУ.

«Но, если в той статье я описывал общие черты России, как прибежища мирового криминалитета и терроризма, а так же сделал акцент на том, кто публиковал расследование по Марсалеку и с чьей подачи был осуществлен данный вброс, то сейчас обращу ваше внимание на неопровержимое доказательство того, что сливом «дойной коровы» ГРУ занималось ФСБ», – отмечает Портников.

Дело в том, что очень важным документом в деле Марсалека, попавшем в руки «Bellingcat», «The Insider» и «Der Spiegel» стали иммиграционным данные данного персонажа, за последние 10 лет. Благодаря именно им расследователи выяснили, что Ян Марсалек совершил более 60 поездок в Российскую Федерацию, а в его иммиграционное досье состоит из 597 страниц.

«Так же, расследователи имели на руках полную раскладку по типам самолетов, на которых Ян Марсалек летал в РФ, точная длительность его пребывания в Москве и т. д.», – подчеркивает Коваленко.

Что забавно, в своем расследовании «Bellingcat» невзначай упоминают другое свое дело, которое без слива со стороны ФСБ, было невозможным провести, а имени – расследование в отношении финансирования Кремлем итальянской правопопулистской партии «Лига Севера», но сейчас не об этом.

«А теперь, самое главное, почему я так уверен, что слив данных расследователям был осуществлен ФСБ?», – отмечает Коваленко

Все просто. Настолько детальный иммиграционный пасьянс «Bellingcat», «The Insider» и «Der Spiegel» могли предоставить только в Федеральной пограничной службе Российской Федерации с 2003 года находящейся в ведении ФСБ.

«Важность этой структуры настолько велика, в контригре ФСБ против ГРУ, что военная разведка РФ целиком и полностью зависима от них, даже понимая, чем рискуют», – подчеркивает Коваленко.

Ведь каждый раз, когда за границу выезжает агент ГРУ по поддельному паспорту, военная разведка ставит в известность ФСБ, что это их человек и наоборот, когда въезжает в РФ завербованный разведкой персонаж, оповещают о том, чтобы его пропустили.

«А потому, у ФСБ, по сути, на руках все данные о российских оперативниках и завербованных персонажах за пределами РФ. И тот факт, что именно через этот пласт данных упомянутые выше расследователи выдают одно расследование, за другим, явно указывает на то, кто сливает им информацию», – отмечает Коваленко.

Коваленко отмечает, что «ах, да и как не вспомнить расследование по делу в отношении финансирования Кремлем итальянской правопопулистской партии «Лига Севера», в котором основным доказательством сговора итальянцев и российской разведки послужили сделанные в гостинице Метрополь аудиозаписи».

Гостинице, испокон веков находящейся под надзором ФСБ.

«У меня все. Спасибо за внимание!», – резюмирует Коваленко.