Россия продала из аннексированного Крыма украинский газ

Он был закачан в крымское хранилище уже после аннексии.

Из аннексированного Россией Крыма продали 11,5 миллионов кубометров газа. Он был добыт в Украине, на месторождении в Херсонской области и закачан в Глебовское газохранилище уже после захвата полуострова.

Об этом сообщают “Крым. Реалии“. По их информации, газ готовили к продаже с апреля. и в документации торгов он значится как “имущество федеральной собственности” на основании решения подконтрольного России крымского суда.

По информации издания, этот газ был добыт еще несколько лет назад на месторождении в Стрелковом Херсонской области. Его добычей занималось украинское ЧАО “Пласт”, которое связано с беглым экс-народным депутатом Украины Александром Онищенко. Благодаря договоренностям с “Черноморнефтегазом”, который на тот момент уже контролировался российскими властями, добытый газ закачивался в Глебовское газохранилище, расположенное на аннексированном полуострове.

Журналисты выяснили, что газ смогли закачать на захваченный полуостров потому, что компрессорная станция на газопроводе “Стрелково-Джанкой-Симферополь” оказалась под контролем российских военных. “В связи с чем возможность получения к ней доступа обслуживающего персонала для эксплуатации объекта, в том числе регулирования подачи газа, была исключена”, – говорится в соответствующем решении российского суда.

В конечном итоге украинский газ был национализирован и выставлен на продажу. 30 июня 2020 года весь объем газа (11,5 миллиона кубометров) был продан за 15,7 миллиона рублей (примерно 6,1 миллиона гривен).

Как ранее сообщал Politua, из-за действий оккупантов Крым может остаться без урожая.