Зона «русского мира»

В России затопило целый город: видео и фото

Жертвами потопа стали девять тысяч жителей.

В России город Нижние Серги из-за обильных дождей оказался полностью затопленным. Жертвами стихии стали девять тысяч человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Как сообщила пресс-служба местного МЧС, потоки воды из вышедших из берегов рек сносили автомобили, деревья и гаражи. Стихия разрушила три пешеходных и один автомобильный мост. Водой затопило более полусотни жилых домов.

“По уточненной информации подтоплены 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, 4 административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушены 3 пешеходных моста и 1 автомобильный мост, а также разрушены три дома”, – говорится в сообщении управления МЧС по Свердловской области РФ.

Читайте также  Обложили со всех сторон. Война понарошку?

Из-за потопа город оказался без электричества, был введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, пострадавших или погибших нет. Для жителей пострадавших домов организованы пункты временного размещения в местном санатории и двух детских садах.

Потоп в городе Нижние Серги, РФВодой снесло мост
Разрушенные водой улицы
Перевернутая фура
Разрушенный водой дом
Поврежденный пешеходный мост
Потоп
Вода затопила город Нижние Серги

Как ранее писал Politua, Россия стала приютом террористов.

Тоже интересно
Зона «русского мира»

Кремль кинет всегда: ФСБ сливает агентуру ГРУ

Зона «русского мира»

В США одобрили новые санкции против “Северного потока-2”

Зона «русского мира»

Будни ОРДЛО: особенности карантинной жизни в «ДНР»

Зона «русского мира»

“Миротворец” вычислил ключевых сообщников Портнова в Украине

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Кремль кинет всегда: ФСБ сливает агентуру ГРУ

В США одобрили новые санкции против “Северного потока-2”

Будни ОРДЛО: особенности карантинной жизни в «ДНР»

1 из 788