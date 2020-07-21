В России город Нижние Серги из-за обильных дождей оказался полностью затопленным. Жертвами стихии стали девять тысяч человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Как сообщила пресс-служба местного МЧС, потоки воды из вышедших из берегов рек сносили автомобили, деревья и гаражи. Стихия разрушила три пешеходных и один автомобильный мост. Водой затопило более полусотни жилых домов.

“По уточненной информации подтоплены 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, 4 административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушены 3 пешеходных моста и 1 автомобильный мост, а также разрушены три дома”, – говорится в сообщении управления МЧС по Свердловской области РФ.

Из-за потопа город оказался без электричества, был введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, пострадавших или погибших нет. Для жителей пострадавших домов организованы пункты временного размещения в местном санатории и двух детских садах.

Как ранее писал Politua, Россия стала приютом террористов.