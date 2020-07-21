Палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции против России. Они затронут компании-участники строительства газопровода в обход Украины “Северный поток-2”.

Об этом сообщило издание RFE/RL. Уточняется, что прежде чем новые санкции станут законом проект оборонного бюджета еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом.

Принятая палатой представителей поправка направлена на усиление действующих ограничений в отношении иностранных граждан и компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства российских трубопроводов.

Напомним, что европейские суда, которые прокладывали трубопровод “Северного потока-2”, прекратили работу в декабре после первого раунда американских санкций, которые были направлены конкретно на их деятельность.

Соединенные Штаты же выступают против строительства “Северного потока-2”, так как он усиливает контроль Кремля за европейским энергетическим рынком и наказывает Украину, которая борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе.

“Россия пытается развивать газопровод Nord Stream 2, чтобы оказывать чрезмерный контроль на наших европейских союзников и поставок энергоносителей для них. Мы должны остановить враждебное влияние стратегии Путина”, – написал представитель от республиканцев Стив Уомакк в Twitter.

Ранее Politua сообщал, что в санкционный список США внесли Рамзана Кадырова.