Будни ОРДЛО: особенности карантинной жизни в «ДНР»

После возвращения украинцев из ОРДЛО, где они провели все время карантина, становятся известны подробности протекания эпидемии на оккупированном Донбассе.

Становятся известны новые подробности «карантинных мероприятий» в «ДНР» от украинцев которые вынуждено провели эти несколько недель в условиях изоляции ОРДЛО. Подробности того, как живут люди в условиях эпидемии коронавируса на оккупированном Донбассе могут шокировать, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Знакомый из Днепра три дня назад приехал из Горловки, где провел почти 4 месяца в условиях карантина», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Далее подробно рассказывает обстоятельства дела.

«На традиционный вопрос: ну как там дела, горловчанин разразился нескончаемой тирадой, состоящей сплошь из нецензурных слов в адрес«ДНР» и России, за исключением: концлагерь, изоляция, гетто», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Остановить было невозможно, видать достали человека. А вот успокоившись, рассказал следующее», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Живет знакомый в Днепре с 2017 года. Выехал в Горловку в марте с. г. перед самым закрытием КПВВ, так как нужно было отвезти родителей жены, которые приезжали погостить к ним в Днепр.

В Горловке жена очень захотела подольше побыть у родителей и решили, что карантин продлиться недельки три, вот и погостят в родительском доме, увидятся с родственниками, друзьями.

«Типа: «какая разница», где в карантине находиться? Оказалось, очень большая», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Итак, после нескольких дней эйфории нахождения в родительском доме, денеэровская действительность начала давить. Народ подозрительно смотрит на приезжих, никто в разговоры особо не вступает, скорее, избегают.

«Позже выяснилось, что те, кто живут в «Укропии», те – враги. А поговоришь с врагами, могут загрести в МГБ-ФСБ. Зачем оно надо?», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Сразу же захотелось в свой дом в Украину и стали ждать открытия КПВВ. С каждым днем ситуация ухудшалась. Работы нет, деньги заканчиваются, выйти погулять, поговорить, как раньше, не с кем.

«Тоска, безысходность, депрессия. Начались взаимные претензии и выяснения отношений, «зачем мы сюда приперлись». Но потом успокоились и стали ждать», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Знакомый редактора Telegram-канала «Вольнодумец» говорит, что в ситуации, когда «ты находишься в мышеловке, без денег и работы, у людей там есть только один путь заработать деньги: «идти воевать или служить в структуры«ДНР».

«Люди идут туда от отчаяния и безысходности, хоть и понимают, что это клеймо на всю жизнь», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Как только объявили о возможности выезда, знакомый сразу же поехал в Еленовку, но там их не пропустили и отправили получать справки.

«Для выезда в Украину нужно было собрать и направить в центр «zdorovoedvizhenie» необходимые документы. Там их рассмотрят и направят в межведомственный штаб на рассмотрение, который и примет решение», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Знакомый с друзьями решили ускорить процесс и поехали в Донецк лично сдать документы по адресу: ул. Университетская, 19. Там, согласно днр-СМИ, «их проверят, зарегистрируют и передадут на рассмотрение Межведомственного штаба и через 3-5 дней дадут ответ».

«Но проблема в том, что там не хотят даже принимать документы», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

На глазах у нескольких человек, чиновница, принимающая документы, швырнула их сдававшей женщине обратно со словами: «Сидите и ждите. Когда откроют КПВВ, тогда и выедете. Нечего вам там делать!»!

«Никакие аргументы и пояснения не воспринимаются», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Ведут себя нагло, бесцеремонно, по-хамски.

«По мнению знакомого, денеэровские чиновники делают все, чтобы народ не мог выезжать. Просто не выпускают на украинскую территорию и делают всякие препятствия», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Очевидно, вояки«ДНР» бояться остаться без населения – живого щита?», – добавляют в сообщении Telegram-канала

Большинству людей, которые обращаются за получением разрешения на выезд, говорят, что у них нет оснований для выезда и дальше не разговаривают. Документы не принимают, в электронную очередь не регистрируют.

«По словам знакомого, почти все, кто сейчас выезжают, получают эти справки за взятки. Можно и по-другому, но через МГБ, а там дадут много заданий», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Знакомому рассказали, что «zdorovoedvizhenie» – это общественная организация, что вполне в духе россиян: там, где нужно что-то делать и нести ответственность, там общественные организации.

«А какой с них спрос? Вот люди, стоявшие в очереди в эту чудо-организацию говорят: «Если это общественная организация, а мы пишем им заявление-просьбу и сдаем все свои документы, то где гарантия, что спустя время мы все не будем значиться, как члены этой общественной организации«ДНР»?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

А раз общественная организация зарегистрирована в «ДНР», которая никем не признана и является незаконным военным формированием, значит, все кто в ней зарегистрирован, враги Украины. СБУ внесет всех в списки врагов-террористов.

«Там же в очереди рассказывают реальные случаи, когда дончане, не работавшие в«ДНР»овских структурах в 2014-2015 годах, но там проживали, оказались в базах украинских спецслужб, как причастные к НВФ», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Поэтому многие там бояться писать какие-то заявления, а без этого невозможно решить вопросы, в том числе и выезда.

«При этом, по телевидению«ДНР» все время врут», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Редактор Telegram-канала пишет, что «объявляют, что для выезда нужны такие-то документы и все решается по такому-то адресу».

Приходишь, а оттуда просто посылают.

«В такой ситуации знакомый сделал ход конем… и выехал через РФ. О том, как это было и что услышал от российских пограничников о«ДНР», в следующей публикации», – резюмирует в сообщении Telegram-канала.