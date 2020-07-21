“Миротворец” вычислил ключевых сообщников Портнова в Украине

Для ведения своей антиукраинской деятельности Андрей Портнов вместе с сообщниками создал правозащитную организацию, которую использовал в качестве ширмы, прикрывая выполнение задач Кремля.



Об этом сообщает сайт “Миротворец“, журналисты которого продолжают широкомасштабное расследование деятельности Портнова, известного в России под позывным “Казбек”.

“На сегодняшний день почти все сферы жизнедеятельности нашего государства заражены российской агентурной раковой опухолью. Дошло уже до того, что агенты влияния не просто выполняют какие-то точечные поручения Кремля, а создают организации, которые препятствуют Украине и вовсе строить свою государственность. Они действуют под прикрытием красивого названия и идей обеспечения стандартов защиты прав человека, соблюдения Конституции, законодательства, международных норм. Но это только ширма. Основная их цель – выполнение задач Кремля, нацеленных на дестабилизацию всех сфер жизнедеятельности Украины”, – подчеркнули журналисты.

Продолжая исследование дампа электронной почты Бориса Рапопорта они обнаружили несколько писем Андрея “Казбека” Портнова, которые позволили сделать бесспорный вывод о создании им за деньги Кремля одной из так называемых общественных правозащитных организаций в Украине. Так, 21 мая 2014 года Портнов, находясь в Москве, отправил Рапопорту письмо-предложение о создании общественной организации, которая планирует работать над рядом целей в Украине под прикрытием правозащитной деятельности.

“Как видно из текста этого письма, планы у “Казбека” очень масштабные и очень затратные. Для разработки законопроектов, обращений в суды, организации мероприятий по привлечением экспертов, распространения информации и других указанных в документе действий нужны немалые ресурсы. Понятно, что по своей сути эта организация – ширма. Только безумец может поверить в то, что Кремль заинтересован в триумфе верховенства права и справедливости в Украине”, – пояснили в “Миротворце”.

А всего через минуту “Казбек” отправил Рапопорту еще одно письмо – на этот раз со сведениями о некой юристке Париновой Марине Викторовне. Родом она из Луганска, как и Портнов, переехала в Киев и работала вместе с ним в администрации президента Януковича. После своего бегства в Москву в феврале 2014 года “Казбек” оставил ее “на хозяйстве” в Украине, уточнили журналисты.

“Первое, о чем подумает любой профессиональный контрразведчик в такой ситуации, это то, что речь идет о согласовании кандидатуры агента на пост руководителя этой подставной организации и подготовке личной встречи с Рапопортом. Подумайте сами, зачем Рапопорту вообще знать, кто и как выполняет его задания, если у него на связи есть целый “Казбек”? Руководителям шестерки не интересны. А здесь – такое резюме”, – пишет “Миротворец”.

Отмечается, что финансирование от Кремля на организацию подрывной деятельности против Украины с привлечением этой так называемой правозащитной организации Портнов получил очень быстро.

Так, в системе YouControl содержится информация о том, что Марина Паринова является руководителем общественной организации “ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ СОЮЗ” (Код ЕГРПОУ: 39244253), которая была зарегистрирована в начале июня 2014 года. Название ОО совпадает с тем, которое было прописано в документе, направленном Рапопорту в Кремль. Получается, что менее чем через месяц после письма “Казбека” Рапопорту ширма была создана.

Другими же учредителями этой общественной организации, подчеркивают журналисты, указаны некие Иван Бойченюк и Андрей Пойда. Для Портнова это люди не чужие – они работали бок о бок в администрации Януковича. Например, в 2011 году они были членами группы по реформированию прокуратуры и адвокатуры Украины, а группу эту возглавлял… Андрей Портнов.

Также они ранее засветились в еще одной рабочей группе – по вопросам реализации “Концепции развития уголовной юстиции относительно несовершеннолетних в Украине”. Портнов там был сопредседателем, Паринова – исполнительным секретарем, а Пойда – членом.

Иван Бойченюк же адвокат, в шестом созыве он был помощником народного депутата от БЮТ. Его супруга работает в Высшем совете юстиции.

“А вот муж Париновой сейчас является судьей известного уже всему миру Шестого апелляционного административного суда. Киева. Паринов специалист по заказным, а не правосудным, судебным решениям именем Украины“, – пишет “Миротворец”, приводя пример одного из “решений” Паринова:

Известно также и о других решениях судьи Паринова, которые требуют тщательного изучения компетентными органами.

“Теперь понимаете, почему на Донбассе перед началом войны было только российское телевидение и радиовещание? Яркий пример диверсии украинского судьи против Украины, которая позволила российскому агрессору в 2013 году вторгнуться в информационное пространство на Донбассе и тем самым создать предпосылки для решения там кровавой бойни”, – подчеркивают журналисты.

Существует и еще один весьма интересный факт, уточнили в “Миротворце”. Член созданной “Казбеком” по согласованию с Кремлем так называемой правозащитной организации адвокат Иван Бойченюк был представителем Портнова в недавнем скандальном судебном разбирательстве, в котором суд установил факт непрерывного проживания на территории Украины агента “Казбека” с 2014 по 2019 годы.

“Здесь проанализированы только два письма агента Казбека Портнова своим кураторам в Кремле. Но даже эти два фрагмента дают почти полную картину того, насколько весомо и опасно российское внешнее воздействие на всю правовую систему в Украине через своих агентов. Эти агенты во время драматических и судьбоносных событий в жизни нашей страны действовали не в интересах Украины, а в угоду российскому агрессору”, – подвели итог журналисты “Миротворца”.

Ранее politua рассказывал о том, как центр “Миротворец” обнаружил факты предательства Портнова и раскрыл его агентурную сеть в Украине.