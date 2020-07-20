Россия стала страной-приютом для террористов

Россия стала прибежищем для международных преступников, террористов и прочего сброда. При этом ГРУ и ФСБ покрывают самых разыскиваемых из них.

Россия стала прибежище сброда, преступников и изгоев, которых прикрывают ГРУ и ФСБ. При этом в стране, под покровительством ГРУ, скрывается самый разыскиваемый финансовый преступник в мире, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Буквально вот, описывая в своем материале «Украинская обертка» российского неонацизма в СМИ» парадоксальную ситуацию, когда некий португальский журналист опубликовал расследование по якобы неонацистским группировкам в Украине, называл ячейки российских неонацистских организаций», – пишет военно-политический обозреватель.

«Я упомянул, что сама же Россия стала базой для подготовки радикалов со всего мира и прибежищем для лидеров многих группировок», – уточнил он.

Например, в России, в Санкт-Петербурге, преспокойно живет разыскиваемый ФБР лидер террористической неонацистской группировки «The Base» Ринальдо Назарро, известный в неонацистских кругах под псевдонимами «Норманнское копье» и «Римский волк». Причем проживает, не скрываясь, да еще и в элитной квартире в историческом районе Санкт-Петербурга.

«А буквально намедни выяснилось, что в России обосновался один из самых разыскиваемых в мире преступников, экс-член совета директоров «потерявшего» 1,9 миллиарда евро немецкого платежного оператора Wirecard AG Ян Марсалек», – отмечает Коваленко.

Самый разыскиваемый в мире финансист проживает к западу от Москвы, причем обеспечен охраной и наблюдением со стороны сотрудников службы внешней разведки Главного управления Генштаба ВС РФ, в простонародье – ГРУ.

«Что забавно, в раскрытии месторасположения Яна Марсалека приложили руку всем нам прекрасно знакомые «The Insider», «Bellingcat» и «Der Spiegel», не так давно лихо опростоволосившееся с фейком относительно ультиматума РФ по статусу Донбасса», – подчеркивает Коваленко.

«Но не о весьма удачном фейке «Der Spiegel», эффектно уложившемся в лунку российской пропаганды, сейчас пойдет речь», – добавил он.

Явно Ян Марсалек был «финансовой разработкой» ГРУ и, как говорится, это была ГРУшная «корова», которую структура доила для своих нужд.

В частности, обеспечение агентурной работы в странах ЕС, вербовку и оплату тех или иных услуг тем или иным организациям, от СМИ и политических партий, за оказание поддержки в вопросах внешнеполитической важности, до радикальных групп, за создание элементов хаоса там, где нужно.

«Столь ценную «корову» не стали оставлять на растерзание европейских следователей, ибо наговорить она могла более чем достаточно, а устранить Яна Марсалека явно было не выгодно, ведь он уж точно побеспокоился за ценность своего бренного существования. Например, став живым ключом к тем колоссальным суммам, которые у ГРУ не на руках», – отмечает Коваленко.

Но, походу, как это уже происходит с 90-х годов прошлого века, у ФСБ сыграла банальная зависть тому, что ГРУ удалось вывезти столь ценный груз, хранящий тайну доступа к ни много, ни мало, а более чем $2 млрд и попросту слила конкурирующую структуру.

«Причем слила, через давно испробованные площадки для таких акций, «The Insider», «Bellingcat» и «Der Spiegel», что становится уже до примитивного банально и скучно», – подчеркивает Коваленко.

С другой стороны, мы, да и не только мы, получили очередное доказательство того, что Россия превращается в прибежище для преступников, изгоев и негодяев.

«Эдакий лепрозорий для отщепенцев со всего мира. Отличная репутация, чего уж!», – подчеркивает Коваленко

«Ну, а Яну Марсалеку, всего доброго, хорошего настроения и здоровья! Это все ему понадобится», – добавил он.

Ведь совершив побег из ЕС и, укрывшись в России от правосудия, он даже вообразить себе не может, в какую банку с пауками он угодил.

«Да и насколько вредный российский климат для здоровья таких персон как Ян Марсалек», – подытожил Коваленко.