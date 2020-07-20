Зона «русского мира»

Крым останется без урожая из-за действий оккупантов

Фото: "Крым.Реалии"

Захватчики пытаются решить проблему с пресной водой

В аннексированном Крыму оккупационная администрация начала бурить новые скважины для добычи воды. Это приведет к подсосу подземных вод, что в итоге может уничтожить урожай.

Об этом изданию “Реалии. Крым” рассказала эколог Маргарита Литвиненко. По ее словам, в результате действий оккупантов вода из скважин будет минерализоваться, и если ею поливать землю, это приведет к засолению почв и потере урожая.

“Скважины дальше бурить нельзя. Во-первых, запасы подземных вод не безграничны. Потребление воды увеличивается за счет приезжих, и население Севастополя и Крыма увеличилось. Идет подсос подземных вод, и эти подземные воды засаливаются, то есть делают более жесткими и солеными те запасы пресных вод, которые уже имеются”, – пояснила эколог.

Эколог особо подчеркнула, что оккупанты прекрасно знают о недопустимости использования подземных вод, но тем не менее продолжают бурить новые скважины. В частности, еще в 2015 году состоялось заседание так называемого “Государственного комитета водного хозяйства”, на котором уже было известно о засолении почв Крыма.

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“Особенностью местных источников воды, как правило, является их повышенная минерализация, что делает их непригодными или ограниченно пригодными для полива. Поэтому использование местных вод для полива может привести к развитию процессов засоления и осолонцевания и потере плодородия почв и урожаев. Такие случаи уже наблюдаются на территории Крыма, когда в результате полива водой из скважин, без учета ее химических свойств, произошло засоление земель”, – было четко прописано в протоколе заседания.

Ранее Politua рассказывал о том, как в ООН признали пытки людей в аннексированном Крыму.

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