«Украинская обертка» российского неонацизма в СМИ

В Европе получает популярность предвзятый и изобилующий манипуляциями материал, где Украина – «международная база по подготовке неонацистов со всего мира».

Российская пропаганда использует европейские медийный площадки для продвижения свои ангажированных материалов. Особой место в таких операциях по вбросу фейков уделяется Украине и ее дискредитации в мировом информационном пространстве, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Чуть больше месяца назад, 5 июня, немецкий новостной журнал «Focus» опубликовал материал, создавший настоящую цепную реакцию в мировых СМИ», – пишет военно-политический обозреватель.

«Материал был посвящен тому, что немецкие неонацисты проходили боевую подготовку в России, в лагере «Партизан» под Санкт-Петербургом. В лагере, в котором годами проходили обучение пользованию оружием, взрывчатыми веществами и ведению боя в городских и лесных условиях неонацисты со всего мира», – добавил он.

На эту тему было сразу же написано множество статей и от других иностранных масс-медиа, да и в самой России ряд журналистов опубликовали аналогичные заметки.

«Дело в том, что многих на Западе шокировал тот факт, что в России, годами существует лагерь, в котором обучаются мастерству убивать не только российские неонацисты, которые после этих «курсов» оказываются в разного рода незаконных военизированных формированиях в составе ЧВК «Вагнер», но и иностранные радикалы», – отмечает Коваленко.

«И это все происходило не просто в стране, гордящейся своей борьбой с нацизмом и победой над гитлеровской Германией, но и при полном покровительстве властей», – добавил он.

Но эта история получила продолжение. Появились новые публикации антиукраинской направленности.

«И вот, что называется, не прошло и полгода, а всего-то несколько недель, после того как очередной российский гнойник был вскрыт, некий португальский журналист Рикардо Кабрал Фернандеш на страницах издания «Publico», 21 июня публикует материал о том, что Украина превратилась в международный лагерь для тренировки неонацистов со всего мира!», – подчеркивает Коваленко.

Причем, от этого журналиста выходит сразу две статьи в один день, 21 июня, под названием «Ucrânia, o campo de treino militar para a extrema-direita mundial» и «Misanthropic Division, a ponte que ligou neonazis portugueses e ucranianos».

«Создается впечатление, что автор представляет собой журналиста-расследователя, который интересуется темой неонацизма и раскапывает жуткие подробности», – отмечает Коваленко.

Но, предлагает Коваленко, – обратив внимание на работы Риккардо Кабрала Фернандеша, мы обнаруживаем, что этот журналист настоящий мульти инструменталист. Он пишет на тему Ближнего востока и Средней Азии, Европы и Америки, на политические темы и спортивные, о боксерах и политиках… А вот про неонацизм это у него первая проба пера.

«И надо сказать, что проба пера весьма удачная, ведь эти статьи не только подхватил ряд иностранных СМИ, но и стали сейчас неистово перепечатывать российские информационные площадки», – подчеркивает Коваленко.

Материалы журналиста получили такое распространение, что Конгресс украинцев вынужден был обратиться к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за «информационной кампании против Украины» и оскорбительного сравнения Украины с террористической организацией ИГИЛ.

«Собственно, статья сделала свое дело – создала ажиотаж. Ажиотаж, вокруг неонацистских групп, которые и вправду существуют в Украине, равно как и в любой другой стране мира», – отмечает Коваленко.

Неонацизм есть везде, и в Германии, и во Франции, и в Португалии и США, и Канаде и Южной Америке. Но, в статье португальского мальт инструменталиста используются явные манипуляции и грубая игра контекстом, без акцентов на том, что только одна страна в мире, на сегодняшний день, превратила неонацизм в новую идеологию для своей государственности – Российская Федерация.

«Статья Риккардо Кабрала Фернандеша лишь невзначай упоминает российский след в неонацистской истории, изложенной на страницах Publico, выворачивая наизнанку практически весь фактаж», – подчеркивает Коваленко.

Например, как в «Misanthropic Division, a ponte que ligou neonazis portugueses e ucranianos», в которой португальский журналист, не удосужился даже упомянуть, чьим проектом является данная неонацистская организация – Misanthropic Division.

«Misanthropic Division» это плод коллективного труда польского националиста Томаша Моцейчука и его российского куратора, главного редактора Федерального еженедельника «Российские вести» и на полставки кадрового сотрудника СВР РФ, Дмитрия Ермолаева», – отмечает Коваленко.

Именно из под пера этих двух креативных особ и вышла «Misanthropic Division», которой одиозный поляк запугивал в своих интервью кремлевским СМИ, легковерных российских потребителей информационного фаст-фуда.

«За годы, с момента появления данного мифа, миф приобрел реальные очертания, как и любой успешный российский пропагандистский проект. В него вливались нефтегазовые средства и создавались ячейки, для придания словоблудию, физической формы», – подчеркивает Коваленко.

Но этот тонкий момент португальский журналист настойчиво обходит стороной.

«В материале же «Ucrânia, o campo de treino militar para a extrema-direita mundial» Риккардо Кабрал Фернандеш пишет, что такая американская неонацистская террористическая группировка как «The Base» якобы установила связи с украинским «Азовом», для проведения обучения», – отмечает Коваленко.

«И, обращу ваше внимание, что написанная мною строка соответствует изложению автора, то есть, никакого фактажа, а всего лишь словесный наброс в пару десятков символов», – добавил он.

А вот, что следовало бы Риккардо Кабралу Фернандешу написать, коль он упомянул американскую группировку «The Base», так это то, что ее основатель и лидер Ринальдо Назарро, известный в неонацистских кругах под псевдонимами «Норманнское копье» и «Римский волк», около двух лет назад уехавший из Нью-Йорка, сейчас проживает в элитной квартире в Санкт-Петербурге. Причем даже не скрывает своего месторасположения.

«Почему португальский журналист, упоминая в «шокирующем и невероятном» расследовании неонацистскую группу, созданную российскими агентами на российские деньги, а так же организацию, глава которой скрывается в России, все это преподносит в контексте Украины, без какого либо упоминания российского следа?», – подчеркивает Коваленко

А потому, согласитесь, – отмечает Коваленко, – весьма странным выглядит то, как журналист из разряда станочников «желтой прессы», готовый с равным «профессионализмом» писать и про кикбоксинг, про политику Си Цзиньпина и про ущемление прав женщин в Судане, берется за тему неонацизма.

«Берется настолько «профессионально», что обходит стороной факт размещения реальных тренировочных лагерей неонацистов в России; создание российскими кураторами неонацистских ячеек по всему миру; предоставление убежища в России лидерам неонацистских организаций; и финансирование Россией неонацистских структур», – отмечает Коваленко.

«Очень странным и необъяснимым образом, при всем вышеизложенном, именно Украина в материале Риккардо Кабрала Фернандеша стала международным лагерем по подготовке неонацистов со всего мира, а отнюдь не Российская Федерация», – резюмирует он.