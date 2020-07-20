«Русский мир»: дочь антизападника Пушкова живет в Риме

Европейским спецслужбам советуют обратить пристальное внимание на руководителей центров «русского мира». Особенно с учетом их родственных связей.

«Русский мир» через свои центры в различных странах мира пытается влиять на мировую политику в пользу России. В руководстве этих центров нет случайных людей, все они напрямую связаны с российскими властями, пишет на страницах портала «Фашик Донецкий» редактор Telegram-канала «Черная Туфелька».

«Помните, я уже не однократно писала о том, что различные русские центры в Италии и не только – это только прикрытие для всякого рода грязных дел кремля в Европе и других странах?», – пишет редактор

Далее приводится информация о одном из руководителей такого центра в Италии. Речь идет о некой Дарье Пушковой.

«Информация к размышлению еще сомневающимся», – отмечает редактор.

Фото опубликованные в блоге редактором Telegram-канала «Черная туфелька»: Дарья Пушкова. Фото опубликованные в блоге редактором Telegram-канала «Черная туфелька»: Алексей Пушков. Пред 1 из 2 След

«С 30 мая 2019-го года русский центр «науки и культуры» в Риме возглавляет некая Дарья Пушкова 1977 года рождения, она же была руководителем лондонского бюро пропагандистского телеканала «РашаТудей» и в разное время работала на «НТВ» и «Би-Би-Си», а также в дирекции «информационных» программ не менее пропагандистского «ВГТРК», – добавил он.

Но самое интересное это прямая родственная связь Дарьи Пушковой с одним из одиозных представителей российской власти – сенатора Пермского края Алексея Пушкова.

«Она же является дочерью некоего сенатора Пермского края Алексея Пушкова, вещавшего вчера об угасании США и заявившего об Украине следующее. Цитата: «без России теряется смысл существования Украины, поскольку у этой страны нет другого места в мире, как относительно России», – подчеркивает редактор

Одиозность это российского политика стала притчей во языцех. Алексей Пушков неоднократно демонстрировал свое пренебрежительное отношение к Украине.

«Дальше цитата», – подчеркивает редактор.

Цитата, которую приводит редактор весьма любопытна и наглядно демонстрирует, как уровень мышления российской элиты в цело, так и пренебрежительное отношение к Украине.

«Но в целом Россия может обойтись и без Украины. Она не критична для существования России. С Украиной же все наоборот: без России она пропадет.» – попытался умничать Пушков.

Но в этой «прекрасной» цитате, растравляющей все точки над «ё» и демонстрирующей все отношение российской элиты к Украине, есть один изъян. Непонятно становится в чем причина угроз со стороны России в адрес Украины, если первой вторая не нужна.

«Исходя из его слов о том, что Россия и так себя «прекрасно» чувствует без Украины, задаюсь в очередной раз вопросом – с какой радости тогда Рашка силой, угрозами и войной заставляет Украину присоединиться?», – подчеркивает редактор.

«Если на России все есть, какая причина воровства и мародерства на оккупированном Россией украинском Донбассе, где все украинские заводы вывезены на все имеющую Россию. Та же ситуация с музеями в аннексированном россиянами украинском Крыму. Россия украла все украинское и подает как свое», – уточняет он.

Редактор призывает европейские спецслужбы обратить внимание на деятельность подобных руководителей центров «русского мира». Особенно с учетом одиозности их родственников из среды российской правящей элиты.

«Европейским спецслужбам было бы не плохо задуматься относительно того, кого они пускают к себе в страны и на действие каких «научных центров» дают разрешение, а то, не далек тот час, как и ваши музеи разворуют и вывезут на все имеющую и всем угрожающую Россию», – подчеркивает редактор.

«Цьом», – резюмирует он.