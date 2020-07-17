Россия может готовит наступление на Донбассе

Российские военные изучают позиции ВСУ на южном направлении на Донбассе. При этом внимание уделяется изучению обороны и укрепленности позиций.

В «ДНР» среди российских военных кураторов активно обсуждается версия дальнейших действий Кремля относительно «ДНР» и Украины. Кроме разговором российские военне очень внимательно изучают украинские позиции на Донбассе, возможно в рамках подготовки осенней кампании, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Ранее «Вольнодумец» сообщал, что 10.07.2020г в Донецк прибыла группа из 20 россиян, истинные цели которой никто не знал. Ну а руководство«ДНР» «темнило» и запускало «дымовую завесу» для прикрытия россиян», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«Говорили, что прибыли для изучения и обсуждения вопросов «экономического развития«ДНР», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Далее в сообщении говорится, что этому можно было бы и поверить, но от опытных глаз вездесущих патриотов Украины, разгуливающих по Донецку с визитками «Правого сектора», не ускользнуло, что у делегации была слишком большая охрана. Судите сами, приехало 20 московских гостей, а охрана насчитывала больше 40 человек.

«А кроме того, для поездок по«ДНР» их дополнительно еще охраняют 3 группы российских военных. Сами понимаете, ради простых финансово-экономических экспертов, три автобуса с охраной из Москвы не отправляли бы. А раз придумывают легенды, значит есть что скрывать», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

То, что мнимые «экономисты» были одеты в гражданскую одежду, никого не завело в заблуждение. Но первые дни они строго придерживались отработанной в Москве линии поведения. А вот дальше пошли сбои.

«И первыми «прокололись» бравые российские кураторы, которые прибыли в гостиницу «Виктория», где проживают московские гости, и радостно приветствовали москвичей «здравия желаю товарищ полковник!» С этого «палево» и началось», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Приехали местные боевики сопровождать одну группу гостей, и обращались к москвичу не иначе, как «товарищ полковник». Вот по словам обслуживающего персонала, как минимум одна группа гостей состоит из троих полковников и двух подполковников. Ну а в других есть люди и поважнее.

«А ФСБ и МГБ «дико удивляются», откуда население все знает? Да там все и все знают: брат, сват, кум, племянник, однокурсник, сосед и т.п. Донецк – это большая деревня», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Не сомневайтесь, за годы войны даже местные уборщицы хорошо разбираются не то что в воинских званиях, а даже из орудия какого калибра выстрелили и это «уход» или «приход»?», – добавляют в сообщении Telegram-канала

Там, например, известно, что в понедельник 13.07.2020 группа из 8 человек гостей уехали в южном направлении: проверять Мариупольское направление, которое их очень интересует и предупредили, что несколько дней будут отсутствовать.

«А те, кто ездит в восточном направлении – Горловка и прилегающие территории, – те все время возвращаются вечером и бурно обсуждают в ресторане увиденное и услышанное. А слышим и мы, сидя за соседним столом, что они говорят. И поверьте, ни слова об экономике «ДНР», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

А вот военная терминология так и сыплется. Например, расстановка сил, укрепление позиций, подвоз боеприпасов, тыловое обеспечение, сколько надо времени, чтобы выдвинуться на 30 км? А какая будет поддержка? Ну и т.п., в основном чисто «экономическая» терминология и забота о гражданах«ДНР».

«А уж когда вечером приходят местные начальники угощать москвичей, что они очень любят, оторваться, так сказать, на халяву, то бравые россияне много чего интересного рассказывают», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Предписание их мы, конечно, не читали, но знаем, что истинная цель приехавшей команды – изучение позиций ВСУ, их укрепленность, глубина обороны, система связи и взаимодействия, наличие естественных препятствий, дороги, тыловое обеспечение и др.», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

И тут мы подходим к самому главному!

«Можно только догадываться, для каких целей россиянам это надо? Не зря же Путин резервистов на неопределенный срок призывает, а подразделения Южного военного округа МО РФ, куда входит и 1-2 Армейские корпуса, расположенные в оккупированной части Донецкой и Луганской области, кишат, как улей перед вылетом», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Отсюда делается вывод:

«Нам осталось только хорошо подготовиться, чтобы поймать вылетевший рой», – резумируют в сообщении Telegram-канала.