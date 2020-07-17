МН17: шестой год нескончаемых фейков от России

Россия за шесть лет с трагедии авиалайнера МН-17 так и не признала своей вины в катастрофе и вряд ли признает ее в будущем.

Шесть лет назад произошло событие, которые изменило жизнь не только украинцев на «до и после», но и всего мира, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Многие, живущие за сотни километров от украинского Донбасса, полыхающего до сих пор, могут этого не осознавать, но именно трагедия МН-17 нас объединила», – пишет военно-политический обозреватель.

«Объединила, не столько горем и страданием, сколько угрозой, которая над одними нависла явно, над другими скрытно – Российской Федерацией», – добавил он.

Унесенные в вечность 298 жизней, не имевших отношения к войне на Донбассе, стали ее частью. Так же они стали символом того, что Россия, мало чем изменилась со времен СССР и для нее, достижение поставленных целей происходит на ниве хаоса, террора и лжи.

«На сегодняшний день уже не просто очевидно, что Россия виновата в уничтожении авиалайнера МН17 – это фактически доказано», – отмечает Коваленко.

«И даже не смотря на явные факты и доказательства вины, РФ продолжает культивировать ложь. И, честно говоря, это по настоящему беспрецедентный случай в мировой истории», – добавил он.

Когда та или иная террористическая организация совершает теракт, она сразу же берет ответственность за это преступление на себя.

Когда происходит трагедия, которую не хотели совершить, например как уничтожение украинского авиалайнера МАУ в Иране, то сильные правительства берут ответственность на себя.

«И Тегеран довольно быстро признал свою вину в трагедии украинского авиалайнера», – подчеркивает Коваленко.

У России, которую кремлевская пропаганда называет великой, необъятной, несокрушимой, ведущей в мире и не имеющей аналогов в мире, нет смелости признать – да, это мы сбили МН17.

«Да, это мы вторглись на Донбасс. Да, это мы оккупировали полуостров Крым. И многие, многие другие – да», – отмечает Коваленко.

Вместо этого, Россия плодит мифы. Один абсурднее другого, в лучших традициях учений Йозефа Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее».

«А потому и увидели свет безумные мифы роспропа про: украинский штурмовик Су-25, который и сбил МН17; попытку выдать свой ЗРК «Бук», доставленный из 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском (РФ), за украинский; причастность к трагедии некоего экспериментального аппарата США, который и стал причиной катастрофы; история о том, что авиалайнер был провокацией, а на его борту были только трупы и прочие фейки», – подчеркивает Коваленко.

Фейки, которые до сих пор звучат не только в российских СМИ и из уст псевдо-экспертов, но и которые озвучивает российская «защита» на суде в Гааге.

Россия не только придумывает безумные истории и невероятных героев, например, таких как испанский «диспетчер» Хосе Карлос Барриос Санчес, который в действительности оказался бывшим рецидивистом, которому российский телеканал «RT» заплатил $48 тыс за публикацию фейковых диспетчерских переговоров, но и манипулирует реальными фактами.

«Вырывая факты из контекста, российские пропагандисты ссылаются на свидетельства очевидцев, якобы подтверждающих в той или иной истории вину Украины, хотя, документы в полном объеме свидетельствую совершенно об обратном», – отмечает Коваленко.

И вот, с оглядкой на 6 лет бесконечной лжи, отнимающей у России не малые ресурсы, как информационные, так и финансовые, возникает вопрос, когда же эта «сверхдержава» наконец-то наберется смелости и признает свою вину, или, хотя бы, просто устанет лгать?

«Ответ, увы, не обрадует. Никогда», – подчеркивает Коваленко.

Россия, это не просто террористическое государство. Россия это неототалитарное злокачественное образование, существующее исключительно на мифах. На мифах своих же преступлений.

«Разве признала Россия свою вину за Голодомор в Украине? Разве признала Россия сговор СССР и нацистской Германии? Разве признала Россия вину СССР во вторжении в Финляндию? Разве… разве… разве…?», – отмечает Коваленко

Вся история, все существование России, как и СССР, базируется на лжи. Это основа их фундамента. И МН-17 не просто станет, а уже является еще одной кирпичной кладкой в этом безразмерном колосе.

«И если вы думаете, что в Кремле посмеют вытащить один из этих кирпичей из-под основы того, что тут же обрушится, то вы занимаетесь самообманом», – подытожил Коваленко.