Беларусь обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

В Беларуси продолжается шпионская эпопея с «Белгазпромбанком». В стране показали сюжет о кремлевской агентуре банка, угрожавшей суверенитету республики.

Намедни в Беларуси разорвалась очередная информационная бомба, подложенная под российскую агентурную сеть, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, Белорусский государственный телеканал показал в эфире репортаж, посвященный громкому и скандальному расследованию по делу «Белгазпромбанка», которое в своих монологах Александр Лукашенко периодически называл вмешательством во внутренние дела РБ и угрозой суверенитету», – пишет военно-политический обозреватель.

Согласно опубликованным материалам, к отмыванию денег через данное финансовое учреждение причастны такие личности как: практически все руководство российского «Газпромбанка»; заместитель министра финансов России Андрей Круглов; представители Центробанка в лице Александра Торшина и его руководство, а так же прочие лица с паспортами граждан «братской и союзной» РФ.

«Но, в этой истории нас должна заинтересовать личность именно экс-сенатора Александра Торшина», – отмечает Коваленко.

Дело в том, что Александр Торшин нераздельно сопутствует такой скандально провалившейся в ходе выполнения своих служебных обязанностей за пределами РФ шпионки, как Мария Бутина.

«Именно у Александра Торшина Мария Бутина была помощницей до отправки в США, для проведения вербовочной работы. После ареста 15 июля 2018 года бывший начальник абстрагировался от своей подчиненной, причем весьма демонстративно», – подчеркивает Коваленко.

Хотя, данное поведение можно отнести к вполне продуманной тактике отведения подозрений следствия, ведь Торшин, по сути, являлся одним из кураторов Бутиной.

«Теперь же этот разносторонний деятель всплывает в деле «Белгазпромбанка», которое тесно соседствует с угрозой суверенитету Беларуси. А потому, чему удивляться, коль с такой аффилиацией, структура представляла собой именно центр по подрыву суверенитета РБ, а не нечто иное», – отмечает Коваленко.

Но, интересен другой вопрос, а именно, с учетом всего вышеизложенного и явного присутствия агентурно-вербовочных элементов из России: «Насколько глубоко укоренились агентурная сеть Кремля в Беларуси?»

«Братская и союзная… Ну да, ну да», – подытожил Коваленко.