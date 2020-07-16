Для расшатывания ситуации в Украине российские спецслужбы используют криминальные элементы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на совещании в Офисе генпрокурора заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он также подчеркнул, что за последние полгода СБУ предотвратила три террористических акта.

“Мы понимаем, что спецслужбы недружественной нам страны постоянно пытаются расшатать ситуацию в Украине. В том числе с использованием криминальных элементов”, – пояснил глава ведомства.

В качестве примеров Баканов привел предотвращение подрыва торгового центра в Харькове. Кроме того он напомнил о попытках устроить теракт в госпитале и с цистернами с аммиаком на территории химического завода в Северодонецке.

Как ранее сообщал Politua, СБУ пресекла деятельность группы российских агитаторов.