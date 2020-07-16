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Какая выгода Кремлю от войны Армении и Азербайджана?

Активисты в Армении кидают тарелку с борщом на стены украинского посольства.

Россия не союзник Армении, готовая встать на защиту ее интересов, Россия – настоящий провокатор использующая армяно-азербайджанский конфликт.

Активисты армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» облили борщом здание украинского посольства в Ереване в знак протеста против заявления украинского МИД по поводу армяно-азербайджанского пограничного конфликта, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Однако я советовал бы активистам готовить не борщ, а щи. И обливать щами не украинское, а российское посольство в Армении. Можно, конечно, не соглашаться с позицией украинского внешнеполитического ведомства», – пишет публицист.

Однако мы давно уже не в Советском Союзе. Украина – не союзник Армении. Какие-либо серьезные отношения между двумя странами отсутствуют. Зато Армения – союзник России, страны, которая оккупирует украинскую территорию.

«Армения поддерживает российскую позицию на международном уровне. Армения входит в ОДКБ – военный блок под руководством России», – отмечает Портников.

Следует также отметить, что Армения отказалась от подписания расширенного соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и вошла в Евразийский экономический союз. На территории Армении находятся российские военные базы.

«И как, интересно, Россия отреагировала на пограничный конфликт – конфликт, который произошел, напомню, не в районе спорного Нагорного Карабаха, а в районе международно признанного участке азербайджанско-армянской границы?», – подчеркивает Портников.

Выразила глубокую озабоченность. Армения пыталась инициировать обсуждение на уровне ОДКБ – но только эту озабоченность и получила. Ну хорошо, ОДКБ. Члены этой организации Казахстан и Беларусь – явно не союзники Армении и Россия вынуждена с этим считаться.

«Но и на национальном уровне Москва выражает ту же глубокую озабоченность и призывает стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. Президент Владимир Путин вообще ничего не говорит – и это в ситуации, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражает Баку свою однозначную поддержку», – отмечает Портников.

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«Могут сказать, что это Путин так мстит армянам за то, что они свергли его ставленника Сержа Саргсяна и преследуют давнего друга Путина, бывшего президента Роберта Кочаряна», – добавил он.

Конечно, в Ереване могут себя так успокаивать, хотя это странное успокоение – получается, что в Москве поддерживают армян только до тех пор, пока они «правильно» голосуют.

«Но и это не соответствует действительности: Россия не спешила с поддержкой Армении даже тогда, когда у власти там были откровенно прокремлевские правители», – подчеркивает Портников.

Россия вообще не хочет поддерживать Армению. Она хочет сталкивать Армению и Азербайджан и оставаться хозяйкой в регионе. Поэтому с удовлетворением выражает глубокую озабоченность.

«И это поведение Кремля – очередной ответ тем, кто сожалеет о «дружбе» с Путиным и хочет, чтобы Украина стала союзником России. Украина, конечно, может стать союзником России. Только вот Россия никогда не будет союзником Украины – даже если к власти в нашей стране придет Медведчук», – отмечает Портников.

Россия и тогда останется страной-агрессором, врагом Украины, государством, которое будет работать для нашего исчезновения. Никаких других целей у России нет. И никакой пророссийской Украины быть не может – такую Украину Россия в трудный момент тоже предаст. Как сейчас предает Армению.

«Так что я посоветовал бы Виктору Медведчуку и его соратникам научиться варить щи. Квашеная капуста, говядина, картофель, морковь…На всякий случай», – подытожил Портников.

Автор Виталий Портников
Источник Espreso.TV

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