Из Украины «бежала» связанная Россией журналистка Сергацкова. В качестве причины вынудившие ее покинуть страну называют угрозы со стороны националистов.

Украину покинула российская журналистка Катерина Сергацкова, последние годы распространявшая лживые материалы про ИГИЛ в Украине, а так же обвинившая «StopFake», борющийся с российской пропагандой в связях с неонацистами, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Как стало известно, так называемая «независимая» журналистка Катерина Сергацкова сбежала из Украины», – пишет военно-политический обозреватель.

«Об этом сообщило британское издание «Independent, которое в действительности никакое не британское, поскольку его владельцем является россиянин Евгений Лебедев, обласканный судьбой бизнесмен, по странному обстоятельству являющийся сыном подполковника ПГУ КГБ СССР Александра Лебедева», – уточняет он.

Что забавно, по мнению «независимых» британских журналистов «независимая» журналистка Сергацкова бежала из Украины из-за, внимание, угроз неких националистов!

«Собственно, это все предыстория и многие из вас могли это уже понять. Ведь с учетом того, что Катерине Сергацковой я посвятил немало материалов, ее бегство из нашей страны, приютившей ее же, должно было бы меня обрадовать», – отмечает Коваленко.

И в какой-то мере это так, ведь Сергацкова на протяжении долгих лет, прикрываясь вуалью «независимой» журналистки, целенаправленно культивировала нарративы о том, что Украина, это перевалочная база для ИГИЛ и место по найму боевиков мирового терроризма.

«Нарративы, зародившиеся в российской пропаганде еще в 2014 году и в удобной обертке, бежавшей от путинского режима правдорубки, преподнесенные прямо в центре нашего государства», – подчеркивает Коваленко.

Коваленко рекомендует к прочтению материалы «ИГИЛ в Украине жил, жив и будет жить пока это выгодно кураторам журналистских марионеток», а так же «Кто раскачивает тему ИГИЛ в Украине» дабы в полной мере понять, что это был за двойной агент заслан в Украину. Но, вернемся к нынешнему, так называемому «бегству».

«Хочу обратить ваше внимание, что Катерина бежала из Украины под аккомпанемент другого элемента «националистического разгула», который так нравится российской пропаганде и который раскручивается не без прямой гибридной поддержки – нападений на представителей партии Шария», – отмечает Коваленко.

В контексте же перепуганной «независимой» журналистки, до этого публиковавшей абсолютно лживые статьи про ИГИЛ в Украине, националистам она перешла дорогу, якобы притесняя канал «StopFake», который на протяжении шести лет войны с Россией жестко парировал фейковые гибридные новости.

«Странно, что амбразуру «StopFake» Сергацкову ее кураторы решили бросить именно сейчас, ведь по уровню создания лживых расследований и развенчивания фейков, Катерина и «StopFake» даже и рядом не лежали. С другой стороны, возможно не странно?», – подчеркивает Коваленко

Игра против этого ресурса со стороны Сергацковой и компании, в лице подшефного российским силовикам «Independent», обернулась тем, что сама «независимая» журналистка, до этого в основном создававшая мелкие волны в сером сегменте, своими слабосвязанными опусами, себя же и вскрыла.

«Но, с другой стороны, разве же это повод бежать, не оглядываясь, ведь в Украине успешно работает большое количество пророссийских журналистов, наносящих вред нашей стране на информационном фронте в режиме 24/7?», – отмечает Коваленко

Конечно же, не повод. Но бегство имеет место быть, и вызвано тем, что эта, так и не добившаяся существенного КПД на своем поприще персона, теперь будет отыгрывать роль «притесненной украинскими националистами» хрупкой «независимой» журналистки, которая просто хотела говорить «правду».

«Роль сформирована, сценическая площадка подготовлена, а медийным плацдармом, как и прежде, будет служить «Independent», который, безусловно, получит масштабную цитируемость в российском сегменте», – подчеркивает Коваленко.

А потому, да, если бы такая продажная журналистка как Катерина Сергацкова покинула бы Украину из-за тотальной бездарности своего здесь пребывания, то я бы обрадовался. Но судя по всему, Катюшку просто перенаправили на новый плацдарм, с предварительным набросом на ресурс, который как кость в горле российской пропаганды.

«Чем же займется Катюша в дальнейшем, на своем поприще, не думаю, что чем-то большим, нежели до того – наброс информационного фаст-фуда. Но в контексте ее поддержки англоязычными ресурсами, даже этот фаст-фуд может оказаться весьма опасной медийной отравой», – отмечает Коваленко.

«Также компетентным органам следует поглядывать и за другими «журналистами» и «экспертами» осевшими на территории Украины, многие из них еще не бабахнули как «протухшие консервы» в виде Сергацковой, но всему свое врем», – подытожил Коваленкоя.