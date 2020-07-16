Россия устроила скандал в ОБСЕ из-за Украины

Делегация РФ со скандалом покинула заседание Форума безопасности сотрудничества Постоянного совета ОБСЕ во время обсуждение гибридных угроз.

Об этом изданию Укринформ сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

“Во время сегодняшнего совместного заседания Форума сотрудничества безопасности и Постоянного совета ОБСЕ представитель делегации РФ, который присутствовал физически на заседании в Гофбурге, совершил демарш и покинул зал. Таким образом, российский дипломат отреагировал на речь директора Национального института стратегических исследований Украины (НИСИ) Александра Литвиненко, который выступал в качестве одного из основных докладчиков на тему гибридных угроз”, – пояснил дипломат.

Цимбалюк уточнил, что представители России заявили, что им “неинтересно” обсуждать тему гибридной угрозы в мире. Это была единственная делегация с подобным настроем.

“Очевидно, делегация РФ понимала, что при обсуждении этой темы будет озвучен, прежде всего кейс российской гибридной агрессии против Украины. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования”, – подчеркнул Цымбалюк.

“Российский представитель, реагируя на выступление руководителя НИСИ, совершил также своеобразный “гибридный ход”, покинув зал заседания и сделав вид, что эта тема якобы не касается РФ. Однако большинство национальных делегаций в своих отдельных выступлениях продемонстрировали, что это не так: говоря о гибридных военных действиях, они приводили именно пример российской агрессии против Украины”, – подвел итог Цымбалюк.

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