РПЦ продолжает политику раскола православия

Проиграв Фанару и Украине битву против предоставления Томоса об автокефалии ПЦУ, РПЦ в лице патриарха Кирилла решила направить все силы и средства на дискредитацию Вселенского патриарха, а заодно расколоть православный мир, создав противовес Константинополю в виде Данилова монастыря, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Однако, как мы уже знаем, потраченные на эту кампанию силы и средства были попросту выброшены в пустоту. Раскол не удался, а слет заговорщиков в Аммане, представлял собой попросту жалкое зрелище, а не противовес Константинополю», – пишет военно-политический обозреватель.

Между тем, события, произошедшие недавно в мире, а именно, преобразование властями Турции Святой Софии в мечеть, заставили российских религиозных пропагандистов активизировать свои действия по реанимации проекта, в иных условиях оказавшегося провальным.

«Буквально на днях, я уже писал, что кремлевские кураторы запустили в работу по проекту дисгармонизации двусторонних отношений Украины и Турции через партию ОПЗЖ, которая подняла острый вопрос Святой Софии пытается внести разлад в отношения между Киевом и Анкарой», – отмечает Коваленко.

Но, в данном случае, ОПЗЖ ведет игру на политическом плацдарме, что же до религиозного, то вот тут-то и активизировался призрак Аммана.

«Так, что в самой России, что за её пределами, разного рода религиозные эксперты и просто говорящие головы от РПЦ призывают повторить Амманский шабаш, якобы, для укрепления и консолидации православного мира, перед лицом всеобщей угрозы», – подчеркивает Коваленко.

В данном случае Данилов монастырь избрал тему Святой Софии как лейтмотив информационного удара по Вселенскому патриарху Варфоломею и Фанару в целом.

«Не углубляясь в многовековую историческую и современную подоплёку произошедшего, российские и аффилированные Россией информационные площадки начинают разгонять нарратив об ослаблении позиций православного мира именно из-за внесенного Фанаром “раскола”, посредством предоставления Томоса об автокефалии ПЦУ», – отмечает Коваленко.

И хотя предыдущий слёт заговорщиков в Аммане ярко продемонстрировал, что раскола в православном мире нет, ведь на том мероприятии присутствовали лишь представители РПЦ и их марионетки не особо высокого ранга, а патриархи практически всех автокефальных церквей этот шабаш проигнорировали, вторая попытка для главы РПЦ, теряющего доверие в глазах «верховного главнокомандующего», отнюдь не пытка.

«Да и манипуляция темой Святой Софии – это как раз то, что даст оправдание второму слёту в Аммане», – подчеркивает Коваленко.

Что же, наша песня хороша – начинай сначала. Вот только на этот раз, кампания по дискредитации Фанара от РПЦ будет значительно ожесточеннее и, я бы даже сказал, остервенелее.

Во многом потому, что это фактически последний шанс для патриарха Кирилла показать хоть какой-то результат Владимиру Путину, у которого в ящике рабочего стола, уже давно лежит подписанный документ с назначением митрополита Тихона. Вот только пока без даты.

«И если кого смутит последняя фраза насчёт документа, то, словно вы думали, что патриархи в России назначаются каким-то иным путем», – подытожил Коваленко.