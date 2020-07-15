ФСБ пытает людей в аннексированном Крыму – ООН

В аннексированном Крыму Федеральная служба безопасности России избивает, пытает, душит и бьет электричеством задержанных чтобы заставить их давать давать показания.

Об этом заявили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека со ссылкой на доклад Генерального секретаря ООН по Крыму. В сообщении подчеркнули, что суды игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение.

“С целью заставить давать показания, сотрудники ФСБ России и других правоохранительных органов в Крыму применяют к жертвам избиения, удары электрическим током и удушения. В одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных в Крыму нашей Миссией, виновные лица не были привлечены к ответственности”, – заявили в ООН.

Согласно докладу, риск пыток и жестокого обращения особенно высок при беспричинных арестах и содержании под стражей без связи с внешним миром. В частности, в ООН указывают на тот факт, что при поступлении пострадавших в Симферопольский СИЗО или изоляторы временного содержания, медицинский персонал обычно отказывал им в осмотре и фиксировании имеющихся у них телесных повреждений.

Более того, подчеркивается, что в ряде случаев ФСБшники издевались над задержанным на глазах у адвокатов, предоставленных государством. Однако последние не предпринимали никаких мер для того, чтобы спасти своих подзащитных.

В ООН требуют от России быстро и эффективно расследовать все заявления о пытках, жестоком обращении, беспричинных арестах и задержаниях в аннексированом Крыму и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал politua, ранее Евросоюз в очередной раз призвал Россию прекратить репрессии крымских татар.