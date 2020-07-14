«К ним приехал ревизор»: Москва проверяет Донецк

И снова в Донецке высокие гости из Москвы. Как ранее и ожидалось в «ДНР» приехали проверяющие от Кремля, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Если кто-то в Украине думает, что в «ДНР» сидят и ничего не делают, то это большая ошибка. Там жизнь кипит. Она б конечно не кипела, если бы Москва не донимала», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Только Пушилин зачистил следы своей самодеятельности по изобличению причастности России к войне на Донбассе и оккупации украинских территорий (сняли всю российскую символику) и думал передохнуть в отжатом особняке, так нет же.

Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса. Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса. Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса. Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса. Пред 1 из 4 След

«Гладь в окно, а российская делегация уже на пороге. Кроме матерных слов, про себя, Пушилин и сказать не мог», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Так вот, 10.07.2020 в Донецк прибыла группа россиян, численностью около 20 человек. Россия всегда любит масштаб. Традиционно высоких гостей поселили в гостиницу «Виктория».

«Это там, где и живут в основном российские кураторы. А самое главное, почему им нравится это место, так это потому, что это место не очень удобное для «украинских» диверсантов, так как подходы со всех сторон хорошо просматриваются», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Так, а что же это за россияне и для чего они прибыли? Пока «черепаший экспресс» привезет списочный состав, с указанием их полномочий, сообщим следующее. 11.07.2020 руководители указанной российской делегации провели встречи с «главой днр» Пушилиным и «премьер-министром» Пашковым.

«Говорили якобы в основном об «экономическом развитии «ДНР». Однако знатоки «денеэровской политической кухни» очень сомневаются, что приехавшие заинтересованы в решении каких-либо экономических вопросов в «ДНР». Почему?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Да все просто. Экономики, как таковой, нет. Ее успешно россияне уничтожили еще в 2014-2015 гг, демонтировав и вывезши в Россию из «ЛДНР» около 30 украинских предприятий. Остальное уничтожается и сейчас.

«Даже сами денеэровцы смеются, какое экономическое развитие? Чему тут можно развиваться, если ничего нет и даже шахты затоплены? Ну не разминированием же Донецка они будут заниматься, минирование которого начал еще Гиркин-Стрелков в средине июля 2014 года, пообещав взорвать весь город, если в него попытаются войти ВСУ?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Как бы там ни было, а члены российской делегации разделились примерно по 5-6 человек и разъехались по «бескрайним» просторам «ДНР»: одни в южном направлении в Новоазовск и прилегающие населенные пункты, другие – в Горловку и восточное направление, а еще одна группа в так называемый «кабинет министров «ДНР», бульвар Пушкина, 7-Б.

«Они будут работать в Донецке и близлежащих городах. Но пока они себя еще никак себя не проявили», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Есть люди, которые уверены, что россияне прибыли для решения других более важных вопросов. Но об этом в следующих публикациях», – подытожили в сообщении Telegram-канала.