Зона «русского мира»

«К ним приехал ревизор»: Москва проверяет Донецк

Пример развития экономики «ДНР».

Кремль прислал к Пушилину своих проверяющих. Речь идет о проверке реализации «программ экономического развития» оккупированных территорий Украины.

И снова в Донецке высокие гости из Москвы. Как ранее и ожидалось в «ДНР» приехали проверяющие от Кремля, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Если кто-то в Украине думает, что в «ДНР» сидят и ничего не делают, то это большая ошибка. Там жизнь кипит. Она б конечно не кипела, если бы Москва не донимала», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Только Пушилин зачистил следы своей самодеятельности по изобличению причастности России к войне на Донбассе и оккупации украинских территорий (сняли всю российскую символику) и думал передохнуть в отжатом особняке, так нет же.

Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса.
Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса.
Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса.
Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса.
Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса.
Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса.
Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса.
Фото иллюстрирующее экономическое развитие оккупированного Донбасса.
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«Гладь в окно, а российская делегация уже на пороге. Кроме матерных слов, про себя, Пушилин и сказать не мог», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Так вот, 10.07.2020 в Донецк прибыла группа россиян, численностью около 20 человек. Россия всегда любит масштаб. Традиционно высоких гостей поселили в гостиницу «Виктория».

«Это там, где и живут в основном российские кураторы. А самое главное, почему им нравится это место, так это потому, что это место не очень удобное для «украинских» диверсантов, так как подходы со всех сторон хорошо просматриваются», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Так, а что же это за россияне и для чего они прибыли? Пока «черепаший экспресс» привезет списочный состав, с указанием их полномочий, сообщим следующее. 11.07.2020 руководители указанной российской делегации провели встречи с «главой днр» Пушилиным и «премьер-министром» Пашковым.

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«Говорили якобы в основном об «экономическом развитии «ДНР». Однако знатоки «денеэровской политической кухни» очень сомневаются, что приехавшие заинтересованы в решении каких-либо экономических вопросов в «ДНР». Почему?», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Да все просто. Экономики, как таковой, нет. Ее успешно россияне уничтожили еще в 2014-2015 гг, демонтировав и вывезши в Россию из «ЛДНР» около 30 украинских предприятий. Остальное уничтожается и сейчас.

«Даже сами денеэровцы смеются, какое экономическое развитие? Чему тут можно развиваться, если ничего нет и даже шахты затоплены? Ну не разминированием же Донецка они будут заниматься, минирование которого начал еще Гиркин-Стрелков в средине июля 2014 года, пообещав взорвать весь город, если в него попытаются войти ВСУ?», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Как бы там ни было, а члены российской делегации разделились примерно по 5-6 человек и разъехались по «бескрайним» просторам «ДНР»: одни в южном направлении в Новоазовск и прилегающие населенные пункты, другие – в Горловку и восточное направление, а еще одна группа в так называемый «кабинет министров «ДНР», бульвар Пушкина, 7-Б.

«Они будут работать в Донецке и близлежащих городах. Но пока они себя еще никак себя не проявили», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«Есть люди, которые уверены, что россияне прибыли для решения других более важных вопросов. Но об этом в следующих публикациях», – подытожили в сообщении Telegram-канала.

Источник Telegram-канала Вольнодумец

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