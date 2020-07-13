“Миротворец” раскрыл агентурную сеть Портнова в Украине

В начале российской агрессии в Крыму и на Донбассе Андрей Портнов активно помогал Кремлю наносить критические удары по национальной безопасности Украины.

Об этом в своем расследовании рассказали журналисты сайта “Миротворец”. По их информации, Портнов создал в Верховной Раде целую сеть собственных агентов, которые через него работали в интересах российских спецслужб.

Схема, которую использовал Портнов, была очень простой: Кремль дает ему задание, он передает его народному депутату Украины, который отсылает соответствующий депутатский запрос, передает ответ на него Портнову – то есть, в Кремль. Так, в дампе электронной почты Бориса Рапопорта, есть письмо от Портнова, присланное 16 мая 2014 года.

“Ув. Б.Я., это мой человек подготовил и направил по темам, которые мы обсуждали, депутатский запрос. В том числе и по казни в Одессе. Можно использовать для СМИ”

Исходя из текста ясно видно, что у Портнова были личные встречи с Рапопортом, на которых он получал задачу: отработать ряд тем, в которых был заинтересован Кремль. Более того, становится понятно, что некоторые депутаты в украинском парламенте сознательно и добровольно выполняли задачи Кремля, полученные через “агента Казбека”.

Более того, как выяснилось, “своим человеком” Портнов называл народного депутата седьмого созыва Ирину Бережную.

Фрагмент депутатского запроса Ирины Бережной, инициированного Портновым в интересах Кремля.

В результате, во многом благодаря именно Портнову, Россия во время развязанной ею войны фактически формировала порядок дня в Верховной Раде. Например, в одном из своих писем от 17 июня 2014 года Портнов прислал в Кремль проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины”, подготовленный в Администрации президента Украины.

А уже через два дня, Портнов выслал следом на согласование текст своей статьи, которая была нацелена на дискредитацию этого законопроекта. Разумеется, что Кремль был заинтересован в том, чтобы этот документ Верховная Рада не приняла.

Отдельно следует отметить, что в украинский парламент вышеуказанный законопроект поступил только 26 июня 2014 года. Получается, что благодаря Портнову у России было время – целых десять дней – на то, чтобы проанализировать документ и придумать, как “завалить” его. К сожалению, это Кремлю удалось и в ноябре 2014 года законопроект был отозван.

Следующие два письма Портнова особо важны и касаются принятия Верховной Радой Украины закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области”. Именно этот законопроект 16 сентября 2014 года был внесен президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение Радой в качестве срочного и успешно проголосован в тот же день.

Но при этом текст проекта этого закона Портнов отправил в Кремль ровно на день раньше – 15 сентября. Это может говорить только об одном: в то время в Администрации президента Украины работал шпион российских спецслужб, который через предателя Портнова снабжал Кремль разведданными.

Ранее politua рассказывал о том, как центр “Миротворец” обнаружил факты предательства Портнова.