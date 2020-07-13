“Донбасс России не нужен”: Казанский

Кремлю не нужен временно оккупированный Донбасс в составе России. Наоборот, российская власть предпочитает использовать ОРДЛО в качестве средства давления на Украину.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

В качестве примера он привел недавнее выступление основателя так называемой “ДНР” и первого главаря донецких террористов, россиянина Александра Бородая, на съезде российской партии “Родина”. Там Бородай попытался заявить, что неподконтрольная Украине часть Донбасса якобы уже является частью России де-факто, а скоро станет таковой и де-юре.

“Партия “Родина” – это крупная, известная российская партия, которая была основана нынешним главой “Роскосмоса” Дмитрием Рогозиным. И сам Рогозин на этом съезде присутствовал, Бородай перед ним в том числе выступал. То есть, это не была какая-то маргинальная тусовка, а это было мероприятие, на котором присутствовал крупный, официальный чиновник. То есть, у нас здесь еще какие-то сумасшедшие и откровенные проходимцы бегают, носятся с этой идеей, что у нас конфликт, гражданская война… Россияне уже открыто, без всякого стеснения говорят, что эту территорию контролирует Россия и по факту это Россия. Причем говорит человек, непосредственно принимавший в этом участие”, – подчеркнул Казанский.

После того, как Бородай анонсировал это “присоединение” ОРДЛО к РФ, отметил журналист, все “профессиональные новороссы” и сторонники “Л/ДНР” сразу же воспряли духом, устроив волну репостов. Однако уже в скором времени эту радость омрачил российский сенатор Джабаров, который в своем интервью заявил, что России не нужны ни Донецк, ни Луганск, и на Донбасс Россия не претендует.

“Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди”, – рассказал российский сенатор.

“И эта ситуация как раз показывает всю суть происходящего там. То есть, сначала они говорят: мы вот-вот вас уже к себе возьмем, только еще чуть-чуть потерпите, повоюйте, поумирайте. А потом они говорят: а вообще, слушайте, Донбасс – это Украина, и нам вся эта разоренная, разграбленная территория не очень-то и нужна. И такие качели реально шесть лет!” – иронично подчеркнул журналист.

“И поразительно, что все это продолжает работать – находятся люди, которые на все это ведутся. С одной стороны, РФ контролирует эту территорию, даже не скрывая этого, а с другой стороны эта территория России не нужна и они собираются впихнуть ее назад Украине и называют ее “гирей на ноге Украины”. Более циничной и скотской ситуации сложно представить – они относятся к людям как к расходному материалу, а к региону относятся как к инструменту”, – подвел итог Казанцев.

Как ранее сообщал politua, известный российский террорист Игорь Гиркин признался в том, что Кремль устроил на Донбассе “шестилетнюю бойню”.