Донбасс стал Нагорным Карабахом для Украины

Премьер-министр Армении Никола Пашинян осуждает действия Баку, а министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян инициирует заседание представителей стран – членов ОДКБ, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«В азербайджанской столице тысячи людей выходят на улицы с требованием начать войну за освобождение Карабаха…», – пишет публицист.

С украинской точки зрения все это выглядит странно.

«Как это, через 32 года после начала конфликта продолжается война, гибнут люди? И это при том, что уже несколько десятилетий стороны пытаются договориться в Минске – да, тоже в Минске, это такое «заколдованный» город, в котором годами не происходит ничего нового. Почему? Почему не так, как в Приднестровье или в Абхазии?», – отмечает Портников.

Ответ на этот вопрос очень прост и обуславливается интересом. России, которая оккупировала Приднестровье и грузинские автономии, дальше просто некуда и незачем продвигаться. На территориях, где большинство населения – этнические молдаване или грузины, оккупант все равно не встретит поддержки.

«Кишиневу и Тбилиси тоже нет никакой необходимости обстреливать оккупированные территории – Молдова и Грузия просто не хотят полномасштабной войны с Россией. Когда Грузия решилась на такую войну в 2008 году, это привело к российским танкам под Тбилиси, бомбардировкам Гори, новым территориальным потерям и изгнанию грузинского населения из Южной Осетии», – подчеркивает Портников.

Тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили был вынужден направить своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву письмо с обязательством не применять силу в Абхазии и Южной Осетии, Кремль признал независимость грузинских автономий и ввел санкции против Грузии – о международных санкциях против самой России тогда и речи не было.

«Но в Карабахе – совершенно другая ситуация. Я сейчас даже не буду останавливаться на вопросе, кто в этом конфликте прав. Важен именно интерес, долгосрочная стратегия. Для Баку неприемлемо признать статус-кво, потому что в этом случае такое признание будет означать спокойную жизнь для Карабаха», – отмечает Портников.

А в Азербайджане никто не хочет спокойной жизни ни для Карабаха, ни для Армении – между прочим, нынешний конфликт произошел как раз на государственной границе Армении и Азербайджана, а вовсе не в районе Карабаха. При этом Азербайджан не боится нападать на Армению – потому что Армения не Россия. А Армения не боится отвечать Азербайджану или провоцировать новые столкновения – потому что Азербайджан не Россия.

«Азербайджану нужно, выражаясь словами украинского вице-премьера Алексея Резникова о Донбассе, «мотать нервы» Армении. Армении нужно демонстрировать, что и она может «мотать нервы» Азербайджану. И поэтому, пока не будет найдено решение конфликта, на границах обеих стран будет продолжаться стрельба и будут гибнуть люди. Хоть 30 лет, хоть 60», – подчеркивает Портников.

На Донбассе – ровно та же ситуация. России не нужен Донбасс без обстрелов просто потому, что это – лишь небольшая часть территории, которую Кремль планирует захватить.

«По ту сторону линии разграничения для Москвы нет никаких грузин или молдаван. А есть такие же украинцы, как и те, что живут на Донбассе. То есть – «свои», – отмечает Портников.

«Русскоязычное население», которое нужно «освободить». А для этого – продолжать дестабилизацию Украины вплоть до капитуляции врага. То есть Путину нужно просто продолжать стрелять. При этом Украина все же – не Молдова или Грузия, Украина может позволить себе отвечать на российские провокации, даже если это не очень нравится актуальному Верховному Главнокомандующему и его окружению.

«Попросту говоря, Россия тут в роли Азербайджана: Кремлю не нужно, чтобы Украина удовлетворилась статус-кво, замороженным конфликтом на Донбассе. Путин заинтересован в постоянной дестабилизации. А Украине нужно показать, что она не боится обстрелов и готова отвечать», – подчеркивает Портников.

И поэтому, пока в России не смирятся с правом Украины на суверенное существование, на линии разграничения будет продолжаться стрельба и будут гибнуть люди. Хоть 30 лет, хоть 60.

«Такова реальность, которую нужно принять. Альтернатива понимания этой реальности – это капитуляция», – подытожил Портников.