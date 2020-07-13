В годовщину освобождения Славянска от российской оккупации, террорист Игорь Гиркин дал интервью, в котором признался в организации “шестилетней бойни на Донбассе”. При этом он заявил, что ОРДЛО превратилась в помойку “русского мира”.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

“Гиркин достаточно прямо заявляет, что главным итогом “освобождения части Донбасса от украинских фашистов”, стало то, что Донбасс стал жить хуже Украины. И эта самая подконтрольная России территория превратилась в помойку русского мира”, – пояснил Казанский.

“На Донбассе сейчас люди живут хуже, чем в России, и хуже чем в Украине. И вместо витрины русского мира действительно возникла вот такая помойка”, – заявил Гиркин-Стрелков.

“Мне так нравится слово “возникла”. Будто сама собой взяла и возникла. Вот никто в этом не виноват. На самом деле правильно говорить “мы устроили на Донбассе помойку русского мира”, – пошутил над словами террориста журналист.

“Те люди, которые в свое время искренне встали за Россию, причем большинство встало бескорыстно – именно по ним эта помойка больше всего и проехалась. Когда, извините, инвалиды ополчения, оставшиеся без рук и ног получают пенсию в 3500 рублей, при ценах… не московских, но не маленьких, и не имеют никаких других льгот кроме этих грошей, за которые можно только спиться – это непростительный позор”, – признался Гиркин.

В свою очередь Казанский подчеркнул, что террорист говорит то же, что сам журналист твердит уже пять лет подряд. Главным итогом “защиты русскоязычного населения Донбасса” Россией стало обнищание и бесправие этого самого “русскоязычного населения Донбасса”.

“Не “бандеровцам” сделали хуже, не “галичанам”, которые живут за сотни километров. У них как раз ничего особо не поменялось. Сделали хуже в первую очередь своим же. Тем, кого на словах типа “спасли”, – пояснил Казанский.

“Многие из них нас ненавидят. Власти российские – многие ненавидят по настоящему, почти также как киевские. И можно смело и прямо говорить, что эта ненависть обоснована”, – пожаловался террорист.

“Гиркин попал в точку. Главным пропагандистом русофобии за пределами России, в Украине и не только, является сама Россия и ее действия”, – подвел итог Казанский.

Ранее Денис Казанский рассказывал, как начинался захват террористами Луганска.