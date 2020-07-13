Дело Сафронова: стала известна фамилия чешского “вербовщика”

Российское ФСБ могло найти повод для обвинений против экс-журналиста, советника генерального директора корпорации “Роскосмос” Ивана Сафронова. В качестве такого повода может выступить друг Сафронова в Чехии.

Об этом сообщило издание “Проект”. В издании утверждают, что обнаружили гражданина Чехии, знакомство с которым Сафронов не только не скрывал, но и считал его экспертом и называл своим другом.

“Этого человека зовут Мартин Лариш. В 2016 году Иван прилетел в Прагу и выложил в Instagram фотографию Лариша и его супруги с подписью: “Главное в Чехии — друзья”. Эта дружба, скорее всего, была профессиональной. В 2010-2012 гг. (когда якобы был “завербован” Иван) Лариш работал в Москве, корреспондентом газеты Lidové noviny, потом ушел в бизнес. Параллельно и до нынешнего момента он — директор некоего Центра анализа и профилактики безопасности”, – уточняется в материале.

Журналисты также пояснили, что с ними Лариш говорить отказался: последние дни он находится вне доступа, не отвечает на телефонные звонки, сообщения и электронные письма. Более того, он не общается с друзьями и чешскими СМИ.

Проверив профили Лариша в социальных сетях, в издании “Проект” выяснили, что он владеет семью языками, а его центр выпускает основанные на открытых данных доклады о безопасности в Восточной Европе и Африке. Отметим, что именно за передачу якобы секретных данных о военных поставках в одну из африканских стран и был задержан Сафронов. За время своего пребывания в Москве Лариш успел познакомиться с большим числом людей. Так, среди его “друзей” в Facebook многие эксперты, в том числе и близкие к Кремлю, и журналисты. “Проект” опросил некоторых из них – все утверждают, что Лариш общался с ними либо как журналист, либо как эксперт. Государственных тайн при этом он выяснять не пытался.

“Мы не знаем, связан ли этот человек со спецслужбами и фигурирует ли он в деле. Но до сих пор российские власти и следствие не предъявили никаких доказательств того, что Иван общался с агентами чешских спецслужб и, что еще более важно, делал это умышленно. Как сказал “Проекту” адвокат Евгений Смирнов, Иван мог общаться и с чехами, и любыми другими иностранцами, но это не является преступлением. При этом, по его словам, в той части дела, что видели адвокаты, никаких имен и фирм не фигурирует”, – подвели итог журналисты.

В свою очередь, telegram-канал “Кремлёвский безБашенник” выяснил, что чешская газета Lidove noviny, в которой работал журналистом Мартин Лариш, принадлежит немецкому холдингу Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft GmbH.

“Это германо-английская медиагруппа, которая специализируется на работе с молодежью в странах бывшей Организации Варшавского договора и работает в Восточной Европе как НКО, предоставляющая гранты молодым лидерам на обучение и стажировки в лучших вузах Великобритании и Германии. В Чехии группа также выпускает бесплатную газету Metro и газету (вторую по популярности в стране) Mlada fronta dnes. Все издания группы (в т.ч. в Чехии) продвигают западные ценности и образ России как врага западного мира. Медиагруппа в последние годы активно сотрудничает с Управлением по связи с заграницей и информации и чешской Военно-разведывательной службой”, – утверждает блогер.

Очевидно, именно эту информацию Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации может использовать, настаивая на том, что Иван Сафронов – “шпион НАТО”.

Ранее politua рассказывал о задержании Сафронова.