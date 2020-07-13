Дестабилизация Харькова привела к популяризации Шария

Расшатывание Харькова стартовало ранее намеченного срока. Марионетки ФСБ поняли негативную информационную волну, не дождавшись акции у офиса «ОПЗЖ» в Харькове. Ныне история получила свое продолжение, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Около трех недель назад в статье «Русский мир» поднимает голову в Харькове» я предупреждал об основных признаках готовящихся в Харькове подрывающих социально-общественную обстановку акциях. Причем было очевидно, что главную скрипку в этом расшатывании будет играть трио ОПЗЖ-Шарий-«националисты», – пишет военно-политический обозреватель.

Но как показали последние две недели, «ОПЗЖ» предусмотрительно было решено абстрагировать от этой кампании и на передовую харьковского дебоша были выведены «партия Шария» и так называемые националисты.

«По всей видимости, кураторы данного проекта посчитали эффект от давления на ОПЗЖ не достаточным, ведь все предыдущие инсценировки которые устраивались с данной политической силой не имели высокого уровня скандальности. В свою очередь, преследование активистов партии Шария стали весьма популярной темой в информационном пространстве и занимают львиную долю эфира в новостных лентах», – отмечает Коваленко.

Причем, выбранный стиль силового давления, в информационной повестке дня полностью нивелирует фактаж вскрытия Анатолия Шария как пророссийского, ангажированного блогера. Поясню.

«Буквально на прошлой неделе Верховный суд Украины оставил без удовлетворения жалобу Шария и позволил называть его «кремлевским проектом». В свою очередь, данная новость не получила достаточной популяризации, а поисковые запросы по Шарию выдавали в ТОП-10 не решение суда и де-факто признание данного человека агентом Кремля, а новости о нападениях на активистов его партии», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, так называемые националисты, своими акциями полностью перекрывают в информационном потоке законные усилия Украины, по изобличению прокремлевской деятельности Анатолия Шария. А тот фактаж, что присутствует в сети и занимает ТОП поисковой выдачи, демонстрирует ущемление и преследование политической силы ПШ, некой группой радикалов, вызывая тем самым жалость и сострадание «шариковым».

«Вот и возникает вопрос, какие цели преследуют на самом деле данные акции, если они играют исключительно на пользу тех, против кого, якобы и организуются. Вместо того, чтобы совершенно законно и юридически нивелировать деятельность данной организации, ее наоборот популяризируют, добавляют электоральные балы на сострадании и сочувствии, выводят в ТОП обсуждаемых тем», – подытожил Коваленко.