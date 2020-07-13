Дестабилизация Харькова привела к популяризации Шария
Дестабилизация Харькова проходит по плану, по которому параллельно идет активная популяризация партии проссийского блогера Анатолия Шария.
Расшатывание Харькова стартовало ранее намеченного срока. Марионетки ФСБ поняли негативную информационную волну, не дождавшись акции у офиса «ОПЗЖ» в Харькове. Ныне история получила свое продолжение, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
«Около трех недель назад в статье «Русский мир» поднимает голову в Харькове» я предупреждал об основных признаках готовящихся в Харькове подрывающих социально-общественную обстановку акциях. Причем было очевидно, что главную скрипку в этом расшатывании будет играть трио ОПЗЖ-Шарий-«националисты», – пишет военно-политический обозреватель.
Но как показали последние две недели, «ОПЗЖ» предусмотрительно было решено абстрагировать от этой кампании и на передовую харьковского дебоша были выведены «партия Шария» и так называемые националисты.
«По всей видимости, кураторы данного проекта посчитали эффект от давления на ОПЗЖ не достаточным, ведь все предыдущие инсценировки которые устраивались с данной политической силой не имели высокого уровня скандальности. В свою очередь, преследование активистов партии Шария стали весьма популярной темой в информационном пространстве и занимают львиную долю эфира в новостных лентах», – отмечает Коваленко.
Причем, выбранный стиль силового давления, в информационной повестке дня полностью нивелирует фактаж вскрытия Анатолия Шария как пророссийского, ангажированного блогера. Поясню.
«Буквально на прошлой неделе Верховный суд Украины оставил без удовлетворения жалобу Шария и позволил называть его «кремлевским проектом». В свою очередь, данная новость не получила достаточной популяризации, а поисковые запросы по Шарию выдавали в ТОП-10 не решение суда и де-факто признание данного человека агентом Кремля, а новости о нападениях на активистов его партии», – подчеркивает Коваленко.
Таким образом, так называемые националисты, своими акциями полностью перекрывают в информационном потоке законные усилия Украины, по изобличению прокремлевской деятельности Анатолия Шария. А тот фактаж, что присутствует в сети и занимает ТОП поисковой выдачи, демонстрирует ущемление и преследование политической силы ПШ, некой группой радикалов, вызывая тем самым жалость и сострадание «шариковым».
«Вот и возникает вопрос, какие цели преследуют на самом деле данные акции, если они играют исключительно на пользу тех, против кого, якобы и организуются. Вместо того, чтобы совершенно законно и юридически нивелировать деятельность данной организации, ее наоборот популяризируют, добавляют электоральные балы на сострадании и сочувствии, выводят в ТОП обсуждаемых тем», – подытожил Коваленко.