В России, в Амурской области рабочие устроили массовый протест, требуя выплаты трехмесячной задолженности по зарплате. При этом они разгромили офис компании, которая строит газоперерабатывающий завод для “Газпрома”.

Как сообщает Telegram-канал Baza, несколько десятков строителей ворвались в офис компании Renaissance Heavy Industries — подрядчика, который занимается строительством Амурского газоперерабатывающего завода. Там протестующие начали крушить всё вокруг. Рабочие утверждают, что у них есть веский повод для таких действий — уже три месяца им не выплачивают зарплату уже три месяца, поэтому они решили требовать свои деньги силой.

Восстание на Амуре смог погасить только ОМОН — полиция разогнала рабочих и задержала самых буйных их них. Все работы на стройплощадках компании были вынуждены временно прекратить. Когда возобновится полноценная работа – неизвестно.

Как ранее сообщал politua, цена на российский газ в Европе начала стремительно падать.