Шпионы на дне: газовое разведывательное управление

Газопровод «Северный поток-2» это не только угроза энергобезопасности Европы, но и прикрытие для гидроакустических и иных средств военной разведки.

«Северный поток-2» для России не просто газопровод в Европу, ставящий экономику этих стран в зависимость от Кремля, но средство разведки. Кремль уже использовал свой газопровод для прикрытия установки разведывательного оборудования, пишет на своей странице в Facebook эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар.

«Итак, свежий номер журнала «Черноморская безопасность» уже в доступе», – пишет эксперт

Одна из «изюминок» номера – статья «Подводный пространство украинской моря: вызовы и угрозы». Что интересного в ней – это то, что еще раз подтверждены предостережения США по двойного использования Россией подводной газотранспортной инфраструктуры.

«Северный поток-2» – это не просто транспортировки газа из России в Германию через Балтику. Это еще и разведывательное оборудование в виде донных гидроакустических станций в коридоре газопровода», – отмечает Гончар.

«Вот что по этому поводу говорили чиновники США в мае 2018 года», – добавил он.

Далее приводятся цитаты американских чиновников, из которых становится ясно, что под прикрытием газопровода Россия устанавливает гидроакустическое оборудование для разведки:

Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины и Евразии, директор аналитического Центра Байдена: «Важный момент:» Северный поток-2 «не просто попыткой России помешать Украине, но он составляет военные и разведывательные риски в Балтийском море».

Сандра Оудкирк, помощник госсекретаря по энергетической дипломатии: «Соединенные Штаты обеспокоены тем, что газопровод может открыть для России возможность установки подводного оборудования для слежения в Балтийском море».

«А теперь взгляните на карту-схему «Гидроакустический контроль Черного моря РФ», содержащийся в статье. Практически 80% подводного и надводного пространства моря контролируется донными гидроакустическими станциями, отмечаетустановленными Россией», – подчеркивает Гончар.

Отже, нове число часопису "Чорноморська безпека" вже у доступі:… Geplaatst door Michael Gonchar op Zaterdag 11 juli 2020

«И особенно обратите внимание на те, что расположены в трассе «Турецкого потока». Именно они и покрывают контролем основную часть морского пространства», – добавил он.

В случае «Северного потока-2» на Балтике предполагается то же самое. Таким образом, Россия создает себе дополнительные преимущества перед НАТО в Черном море и на Балтике, поскольку кто незаметно контролирует морское пространство, то получает больше шансов выиграть в боевом столкновении.

«Поэтому непрофильное неафишируемого использования гражданской инфраструктуры в военных целях – дополнительный аргумент, почему США заблокировать этот путинский газопровод», – подытожил Гончар.