Россия не откажется от своих агрессивны планов отношение соседних стран. В этих условиях Украине следует заняться вопросами собственной безопасности.

Как известно в России произошло «обнуление» сроков нацлидера Владимира Путина. Чем это может обернутся для Украины, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Российский президент «продлил себя» до 2036 года», – рассказывает публицист.

Для самой России это означает несменяемость власти по крайней мере в течении ближайших 16 лет. Но это несет угрозу и всем соседям России.

«Ближайшие 16 лет Россией будет править человек, который считает, что соседние государства владеют территориями, которые им не принадлежат», – отмечает Казарин.

И не стоит тешить себя ложными надеждами, что аппетиты Путина удовлетворит оккупированные Крым и Донбасс. Россия и дальше пытается втянуть своих соседей в сою орбиту, в том числе захватывая их территорию, организовав гибридную агрессию.

«Аппетиты Кремля вряд ли ограничиваются Крымом и Донбассом. Москва копит резервы, перевооружает армию и создает в соседних странах агентов влияния», – подчеркивает Казарин.

В этих условиях Украине следует наращивать мускулы, что бы быть способной противостоять российским агрессивным намерениям.

«И самое логичное, что стоит делать Украине – это наращивать мускулы, укреплять экономику, сближаться с Западом и защищать себя от чужой пропаганды», – отмечает Казарин.

Но президент Владимир Зеленский и его команда делают все наоборот.

«Но Киев все делает наоборот», – резюмирует Казарин.