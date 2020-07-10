России нашла «украинский след» в протестах в Сербии

Протесты в Сербии организованы марионетками Кремля. Но местные СМИ, связанные Россией, нашли некий «украинский след» в события в Белграде.

События происходящие нынче в Сербии, отчасти напоминающие погромы в США, лично у меня вызывают диссонанс, с учетом «угла» их освещения рядом сербских СМИ, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«С другой стороны, то, что мы можем видеть в настоящее время в далекой балканской стране, иначе как «наша песня хороша, начинай сначала» и назвать нельзя!», – пишет военно-политический обозреватель

Как известно, сейчас по Сербии прокатилась волна протестов, порою с погромами и столкновениями с полицией, на фоне объявления комендантского часа, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране.

«И, совершенно неожиданно, такое себе сербское издание Alo, известное тесным сотрудничеством с российскими СМИ, внезапно сообщает о том, что в протестах в Белграде участвовали помимо граждан Сербии наемники Blackwater, принимавшие участие в войне в Украине против российских оккупационных войск на Донбассе», – отмечает Коваленко.

«Сама же статья вышла под названием: “Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов», – добавил он.

Данный материал так бы и остался незамеченным и утонул в терабайтах информации, если бы его не стали перепечатывать другие ресурсы.

«Причем он получил такую популярность, что посольство Украины в Сербии сделало официальное заявление с опровержением информации о причастности граждан нашей страны к протестам в Белграде», – подчеркивает Коваленко.

Хотя, сама по себе статья уже выглядела комично, ведь за протестами в Белграде стояла пророссийская организация “Альянс за Сербию” а ее лидеры медиамонополист Драган Джилас и Бошко Обрадович, являющиеся не въездными в Украину за незаконное посещение Крыма, фактически и катализировали погромы и столкновения с полицией в Белграде, Новом Саде, Крагуеваце, Ниши.

«Собственно, инцидент, с «украинским следом», на истоптанном российским ГРУ поле, ровным счетом нам не рассказывает ничего нового. Ничего нового, поскольку история про украинцев, сеющих хаос и дестабилизацию, не нова под Луной и звучала из уст подшефных российской пропаганде журналистов неоднократно», – отмечает Коваленко.

Более того, не так давно, без малого месяц назад, в статье “Российская пропаганда намерена инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС” я писал и предупреждал о готовящейся инсценировке участия украинцев в тех или иных протестах, на что указывал целый ряд очевидных триггеров.

«В частности, в июне, через серый сегмент интернета, в виде информационных ресурсов непризнанных республик, был проведен вброс о том, что из Украины в США и страны Европы якобы будут отправлены имеющие боевой опыт украинцы для поддержания протестов», – подчеркивает Коваленко.

Причем, по данным, так называемой разведки непризнанных республик, финансирование отправки данных националистических групп обеспечивает американский бизнесмен Джордж Сорос и экс-президент Украины Петр Порошенко.

«И, по странному стечению обстоятельств, «украинские националисты» отправились протестовать не на родину Джорджа Сороса, в США, где сейчас повышенный уровень активности спецслужб, а в Сербию, комфортную обитель ГРУ, в южном подбрюшье Европы!», – отмечает Коваленко

Вот даже не знаю, будь я «боевиком» финансируемым Джорджем Соросом и Петром Порошенко, то куда-куда, а в Сербию, где самая плотная в Европе агентурная сеть ГРУ, в жизни бы не подался…

«Конечно, в настоящее время «украинские боевики», дестабилизирующие Белград, существуют лишь на страницах Alo», – подчеркивает Коваленко.

Но, все же не забываем, кто является настоящим автором этих историй. И, что этому автору помешает от банального заполнения информационного пространства страшилками про «украинских боевиков», организовать провокацию, в том же Белграде.

«Тем более что в Сербии, у этих самых авторов, все необходимые ресурсы и инструменты, для подобного рода провокаций, имеются», – подытожил Коваленко.