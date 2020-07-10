Иллюзорные планы Кремля: что ждет Украину?

Кремль пытается пробить сухопутный коридор из России в Крым, используя для прикрытия этой операции «миротворческую миссию» на Донбассе.

В «ДНР» среди российских военных кураторов активно обсуждается версия дальнейших действий Кремля относительно «ДНР» и Украины. Естественно, никто не говорит прямо и однозначно, но высказываются следующие предположения, а некоторые инициативы руководства ««ДНР»» в Кремле, мягко говоря, не восприняли, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Открытой войны против Украины Кремль и окружение Путина не хочет. Прямого вторжения российских войск в Украину с целью создания сухопутного коридора в Крым и параллельно решения «воды для Крыма» не планируют. Но этот вопрос остается приоритетом на 2020 год и его решение ранее планировалось до октября текущего года», – говорится в сообщении Telegram-канала.

По мнению россиян, решение данного вопроса «напрямую связано с рядом «текущих процессов внутри Украины» и будет решаться по мере создания благоприятных политических и стратегических возможностей».

«По словам российских кураторов, основная задача решения данного вопроса возложена на силы ЮВО МО РФ, а также приданные им тактические группировки. Однако вопросы возможного захвата территории Украины и агрессии вообще не будут выпячиваться и обговариваться в российских СМИ. О них вообще не будут говорить официально», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

В то же время основные усилия будут сосредоточены в информационной сфере, в том числе в информационном поле Украины.

«В частности, россияне активно начнут муссировать в СМИ вопрос «о защите русскоязычных, проживающих на исконно российских территориях, куда ошибочно забрели украинцы». Т.е., тезис защиты прав русскоязычных в Украине будет превалирующим по всем направлениям: СМИ, дипломатия, разведывательные и информационно-диверсионные группы», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Поэтому в украинских областях с плотным проживанием русскоговорящих следует опасаться провокаций, направленных на притеснение, преследования, избиения и даже убийства русскоговорящих, с целью вызвать общественный и международный резонанс. Повод может быть самый неожиданный, но он обязательно будет связан с защитой русскоговорящих.

«После этого, в одну или несколько областей войдут «российские миротворческие войска», возможно даже в голубых касках (для этого все готово с осени 2015 года) и символикой ОБСЕ, расширяя коридор захвата», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Сами «миротворческие войска» участвовать в прорыве линий обороны не будут. И войдя в области, они не будут применять оружие и насилие, всячески демонстрируя СМИ свои «миротворческие» намерения, типа: мы несем мир.

«Основанием для введения «миротворческой миссии» станет «публичное обращение русскоговорящих граждан Украины к В. Путину или правительству РФ защитить их права». Могут даже не указывать, что конкретно», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Просто сделают обращение на фоне уже совершенной кем-то провокации. И вот на это обращение Путин откликнется.

подчеркивается

«Почему? Потому что Путин решил взять за основу и будет в дальнейшем мотивировать свои аналогичные действия примерами, когда США под видом защиты жизни и безопасности своих граждан вторгались в другие страны: для освобождения заложников, сотрудников посольства или блокируемой местными террористами военной базы», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

А также такие операции, как по уничтожению Усамы бен Ладена или захвата Норьеги в Панаме.

«Правда, во всех случаях, после проведенных операций США уводили свои войска. Но Путин не будет этого делать. Для него главное найти повод и войти», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Выходить Путин не намерен и сразу же будет выдвигать заранее неприемлемые и невыполнимые для Украины требования, чтобы мнимые «миротворцы» остались как можно дольше, практически навсегда.

«Таким образом, под прикрытием «миротворческой миссии» и будет обеспечена задача по «созданию сухопутного коридора в Крым и подача воды в Крым», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

При этом, в случае успешного проведения данной акции, в условиях фактической оккупации четверти территории Украины, Путин намеревается диктовать свои условия Украине, ЕС и США, постоянно угрожая полной оккупацией.

«Удастся ли россиянам реализовать свой план, во многом будет зависеть от украинского руководства, его последовательной независимой политики и консолидации общества на защиту государственности», – резюмируется в сообщении Telegram-канала.