В аннексированном Крыму акватория Севастополя превратилась в мусорную свалку после недавнего шторма. Вода в Артиллерийской бухте покрыта пластиком, гниющими водорослями, целлофановыми пакетами и фекалиями.

Об этом сообщает Крым.Реалии. По информации издания, такое количество мусора появилось из-за того, что в бухту выходит коллектор, в который сводится канализация всего города. Возле выхода трубы в центре Севастополя часто появляются такие “острова” из отходов. Сейчас же по всей бухте плавают пластиковые бутылки, пакеты, пищевые отходы, фекалии и трупы птиц.

При этом рядом с загрязненной бухтой находится центральный пляж города “Мыс Хрустальный”. Но его для посещения не закрыли, несмотря на катастрофическое загрязнение. Кроме того, по словам местных жителей, на многие пляжи Севастополя шторм также вынес мусор, который вынуждены убирать арендаторы.

Как известно, оккупационная администрация Севастополя не способна убирать мусор на воде, из-за того что в городе отсутствует рабочее судно-мусоросборщик. При этом до аннексии в городе регулярно работали два мусоросборщика, которые обслуживали все бухты Севастополя.

Как ранее сообщал politua, оккупационная администрация Крыма начала строительство незаконного трубопровода на территорию полуострова.