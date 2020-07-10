Зона «русского мира»

Грызлов заявил о еще “двух государствах” в Украине

Украина уже отреагировала на скандальное высказывание.

Представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил о “создании в Украине еще двух государств”. Теперь официальный Киев требует объяснений: означает ли это выход России из минского переговорного процесса?

Об этом во время своего выступления в Вене заявил постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк. В частности, он обратился к представителю России при ОБСЕ Александру Лукашевичу с просьбой объяснить высказывания Грызлова.

“Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что “на сегодняшний день в Украине создано еще два государства”. Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений. Или он планирует признать эти оккупированные районы?”, – потребовал ответа Цимбалюк.

Читайте также  Пытки, кавказцы, расстрелы: доклад о преступлениях РФ на Донбассе

При этом он подчеркнул, что Украина по прежнему остается приверженной минским соглашениям. Но следует помнить, что украинская сторона готова вести диалог только с теми жителями оккупированных территорий, кто не имеет российских паспортов.

Как ранее сообщал politua, командование ВСУ предупредило об угрозе нового вторжения России на Донбасс.

Тоже интересно
Зона «русского мира»

Заставить Россию уйти с Донбасса силой пока невозможно – Казанский

Новости

В Берлине началась встреча советников стран “нормандской четверки”

Зона «русского мира»

Россия уже потратила на войну с Украиной несколько миллиардов долларов

Зона «русского мира»

Совбез ООН призвал прекратить все войны на 90 дней из-за пандемии коронавируса

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Заставить Россию уйти с Донбасса силой пока невозможно – Казанский

В Берлине началась встреча советников стран “нормандской четверки”

Россия уже потратила на войну с Украиной несколько миллиардов долларов

1 из 75