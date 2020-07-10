Грызлов заявил о еще “двух государствах” в Украине

Представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил о “создании в Украине еще двух государств”. Теперь официальный Киев требует объяснений: означает ли это выход России из минского переговорного процесса?

Об этом во время своего выступления в Вене заявил постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк. В частности, он обратился к представителю России при ОБСЕ Александру Лукашевичу с просьбой объяснить высказывания Грызлова.

“Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что “на сегодняшний день в Украине создано еще два государства”. Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений. Или он планирует признать эти оккупированные районы?”, – потребовал ответа Цимбалюк.

При этом он подчеркнул, что Украина по прежнему остается приверженной минским соглашениям. Но следует помнить, что украинская сторона готова вести диалог только с теми жителями оккупированных территорий, кто не имеет российских паспортов.

Как ранее сообщал politua, командование ВСУ предупредило об угрозе нового вторжения России на Донбасс.