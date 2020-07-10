В России открыли уголовное дело на немцев за Сталинград

Следственному комитету предложили завести такое же дело на лагеря “ГУЛАГ”.

В России следственный комитет Волгограда завел уголовное дело из-за геноцида жителей бывшей Сталинградской области немецкими военными во время Второй мировой войны.

Об этом сообщили на сайте ведомства. Там заявили, что на территории Волгограда и области находится около пятнадцати мест в которых захоронено приблизительно 1800 жителей Сталинграда, “убитых с особой жестокостью”.

В СК добавили, что уголовное дело по статье 357 УК России “Геноцид” было возбуждено после изучения архивных материалов.

В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года во время оккупации Сталинградской области, уточнили в пресс-службе СК, немецкие военные “зверски расправлялись” с местными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых “морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах и заживо засыпали землей”.

“Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния”, – говорится в сообщении.

Кроме того, СК планирует заняться раскопкой мест массовых захоронений, с привлечением сил Минобороны, МЧС и поисковых отрядов. В ходе этих исследований будут устанавливаться причины смерти, пол и возраст погибших.

Эта новость уже вызвала бурное обсуждение среди российских пользователей сети. Многие предложили возбудить уголовные дела касательно массовых преступлений в лагерях сети ГУЛАГ и касательно геноцида народов, который проводили коммунисты в Советском Союзе.

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