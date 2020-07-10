Кремль может пойти на любую подлость и даже на военное обострение.

В настоящее время заставить Россию уйти с оккупированных территорий Донбасса силой не получится. Кремль способен ответить как подлостью, так и обострением боевых действий.

Об этом в интервью “Апостроф” заявил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Денис Казанский. По его словам, разрешить военный конфликт на востоке Украины получится только после того, как Россия уйдет из ОРДЛО. А в ТКГ об этом договориться невозможно.

“Мы обсуждаем гуманитарные вопросы, работу КПВВ, обмены пленными, ситуативные режимы тишины в момент ремонтных работ или пожаров. Но глобальные вопросы они не решают, потому что глобальная проблема, как вы знаете, одна. Если Россия уйдет, уже завтра не будет и проблемы. “ДНР”, “ЛНР” – все это исчезнет, оно не существует в отрыве от РФ”, – подчеркнул он.

Журналист также отметил, что заставить Россию уйти из Украины сейчас пытаются и за счет международного давления, и за счет позиции украинских властей, но РФ категорически отказывается.

“Они постоянно пытаются угрожать. Россия до сих пор ведет с нами войну, продолжаются обстрелы, Кремль способен на подлость и обострение боевых действий”, – подвел итог журналист.

Ранее Денис Казанский рассказывал об экологической катастрофе, которая разворачивается на Донбассе.