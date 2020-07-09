«ДНР», как воплощение «Свадьбы в Малиновке»

Несмотря на то, что в «ДНР» отчаянно надеялись, что после успешного проведения «парадобесия-75» и голосования за обнуление кремлевского аксакала, Москва сжалится и заявит о признании «ЛДНР», но их ожидания не оправдались, а некоторые инициативы руководства «ДНР» в Кремле, мягко говоря, не восприняли, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин по своей инициативе, делал все, чтобы подтолкнуть Кремль к признанию республик. То он инициировал заключение договоров о сотрудничестве с Ростовской, Воронежской и Белгородской областями; то флаги российские поразвешивал в Донецке; то на въезде на оккупированные территории установил огромные стеллы с надписью Россия», – говорится в сообщении Telegram-канала, и отмечаесят, что ранее уже писали об этом.

«Ну, типа, смотрите, кто въезжает в дыру, это и есть Россия! Возможно, «такой вид России» кремлевским старцам совсем не понравился», – добавляет Telegram-канала.

Возможно Пушилин перестарался или спалил россиян, показав всему миру: кто в «ДНР» заказывает музыку и кто там хозяин, а «ихтамнетов» там же не должно быть с 2014 года, то ли опередил события, но как говорят донецкие аксакалы, в Кремле самодеятельность Пушилина не понравилась, за что и получил по шапке.

«Поэтому по Донецку в спешном порядке везде снимают российскую символику и в центре с домов снимают российские флаги. А раньше за снятый флаг женщину на подвал кинули», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Происходящее напоминает ситуацию из фильма «Свадьба в Малиновке»: «опять власть меняется»

«Как бы там ни было, а Дениска активно зачищает следы своих инициатив. Не далеко и до смены власти? Конкурент из Горловки давно в затылок дышит», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.