Кремль требует безоговорочной капитуляции Украины

В Кремле снова заговорили о «прямых переговорах» между Украиной и ОРДЛО. Путин фактически требует безоговорочной капитуляции перед Россией.

За округлыми словами из интервью заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака агентству «ТАСС» – все то же требование капитуляции, к которой Кремль на протяжении многих лет после оккупации Крыма и Донбасса призывает Украину, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Да, при этом можно утверждать, что нет никаких ультиматумов, что Россия стремится к завершению конфликта у своих западных границ, что замороженный конфликт ей не нужен, а продолжается конфликт из-за «неконструктивности» украинской стороны», – пишет публицист.

Только это все – большая ложь Дмитрия Козака и его начальника, Владимира Путина. Потому что конфликт на Донбассе продолжается ровно по одной причине – причине присутствия оккупационных войск и их наемников на украинской территории.

«Не будет никаких войск – не будет никакого конфликта. Россия в этом конфликте – никакой не посредник, она – оккупант. Марионеточные власти не выражают никакого мнения «народа Донбасса», они выражают исключительно мнение своих «кураторов» из ФСБ и СВР», – отмечает Портников.

Если выгнать российские войска – как они были изгнаны из Славянска или Краматорска – то конфликт завершится через 24 часа без всякого «особого статуса».

«При том что жители освобожденных территорий могут голосовать на выборах за ОПЗЖ или Оппоблок, что с того? Украина – демократическое государство, это вам не путинская Россия», – подчеркивает Портников.

Все, что на самом деле делает Козак – пытается легитимизировать российскую оккупацию Донбасса и добиться расширения российского влияния на всю территорию Украины.

«Именно поэтому переговорный процесс в тупике. И он остается в тупике, пока Путин и его соратники остаются в Кремле», – подытожил Портников.