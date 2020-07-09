В России скрывают число жертв коронавируса

Российское масс-медиа, контролируемое МО РФ, внезапно решило рассказать всю правду про коронавирусный коллапс в Томске и неучтенные жертвы эпидемии.

Казалось бы, коронавирус для России уже не так актуален, как ряд других важных, насущных тем, в частности – смена властных элит, после обнуления президентства Путина. Однако, как оказалось, эта тема продолжает периодически выстреливать, причем, не без определенной взаимосвязи с темой «обнуления», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, стало известно, что журналисту «Московского комсомольца» работающему в Томске, Станиславу Микрюкову, полицейские пообещали выписать второй протокол о распространении лживых новостей, после публикации фотографий из морга при городской больнице №3, где лечатся пациенты с коронавирусом», – пишет военно-политический обозреватель.

«Напомню, что на опубликованных фотографиях было запечатлено помещение морга, буквально заваленное черными мешками для трупов», – добавил он.

По утверждениям журналиста, в морг свозятся не только умершие в ГБ-№3 пациенты, но и тела из респираторного госпиталя при Медсанчасти № 2 и госпиталя при Сибирском государственном медицинском университете.

«Разумеется, официальные лица Томска данные факты опровергают, а мешки для трупов называют пакетами для «биологических отходов», – отмечает Коваленко.

Примечательно, что ранее, этот же журналист получал протокол о распространении лживых новостей относительно очага COVID-19 в Сибирском государственном медицинском университете, который таки подтвердился.

Автор отмечает, что официальная ситуация с распространением коронавируса в Томской области уже не в первый раз ставится под сомнение. В принципе, так же само, как и по всей России.

«Но, напомню, что еще в конце марта, согласно документу МЧС «Проблемные вопросы органов исполнительной власти субъектов РФ» говорилось, что в 28 из 85 регионов России была серьезная нехватка средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, тест-систем и лабораторного оборудования», – подчеркивает Коваленко.

Так же у региональных чиновников отсутствовало понимание и четкое представление о том, что им разрешено, и что они должны делать, чтобы попытаться ограничить распространение вируса.

«И в данном контексте важна растерянность именно чиновников Томской области, отмечавших в документе, что федеральные директивы содержат «неоднозначные толкования, разнящиеся критерии показателей и сроки выполнения», – подчеркивает Коваленко.

То есть, фактически, Томская область еще в марте не скрывала свою полную неготовность к борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, область, одна из менее подготовленных, каким-то чудом смогла справиться с этой проблемой и вот уже как 32 дня не рапортует об умерших от COVID-19.

«Не потому ли, что их нет, а потому, что – просто не рапортует?», – отмечает Коваленко.

«Но, в этой истории, уже и так прекрасно понятно, вскрывающей всю мерзость изливаемой на россиян лжи о реальной ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса, примечательно другое. А именно, под чьим покровительством работает такое СМИ как «Московский комсомолец», – добавил он.

Если кто не в курсе, то данное издание функционирует под патронатом Министерства обороны РФ. В свою очередь, все материалы, расследования и прочие действия, которые выполняют журналисты «Московского комсомольца», согласовываются с руководством на Фрунзенской набережной.

«Конечно, кто-то может сказать, что всех журналистов «МК» не может контролировать 24 часа в сутки, и один да решил погеройствовать и написать отсебятину», – подчеркивает Коваленко.

Но вот в том-то и дело, что Станислав Микрюков целенаправленно копает тему коронавируса в Томске не первый месяц и протокол за «фейк-ньюс» уже получал не просто так. Следовательно, его действия получили одобрения «сверху», чем и обусловлена его настырность и смелость.

«А это лишний раз демонстрирует, что попытки российских властей скрыть масштабы эпидемии, на свою пользу обратит та силовая структура, которая крайне недовольна нынешними конституционными метаморфозами», – отмечает Коваленко.

Ведь уже очевидно, после целого ряда демаршей в вооруженных силах в ходе голосования за поправки в Конституцию, что армия РФ отнюдь не с президентом РФ, причем на всех плацдармах, от силового, до информационного.

«К чему такой дисбаланс лояльности, на фоне смены властных элит может привести, покажет только время. Но агрессивная контригра МО, через такие мелочи, но видна как нельзя лучше», – подытожил Коваленко.