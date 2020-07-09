Литва запретила трансляцию на своей территории пяти телеканалов российской пропагандистской сети RT. Причиной послужил одиозный “журналист” Дмитрий Киселев.

Об этом сообщил BNS. В комментарии изданию, глава Литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс заявил, что решение принято не из-за нарушений, а по причине санкций в отношении Дмитрия Киселева.

“В список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселев – он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас – и в Литве”, – подчеркнул он.

Добавим, что при Мартишюс не сомневается – это решение попытаются обжаловать в скором времени. Напомним, что до запрета в Литве транслировались пять каналов группы RT: сам RT, его версия RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Как ранее сообщал politua, страны Балтии осудили преступный режим СССР.