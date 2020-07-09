Они могут состояться уже в августе 2020 года

Соединенные Штаты Америки хотят заключить с Россией новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Для этого официальный Вашингтон намерен организовать переговоры в ближайшее время.

Как сообщает “Укринформ“, с этим заявлением выступил специальный посланник президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли. Новый документ может прекратить очередной виток гонки вооружений между двумя сверхдержавами.

“Надеюсь, следующий раунд переговоров с Россией на уровне технических экспертов состоится через несколько недель”, – уточнил дипломат.

Биллингсли также добавил, что к этим переговорам может присоединиться и Китай. При этом дипломат выразил надежду на то, что Пекин будет готов к дискуссии на этот раз. Напомним, что ранее китайская сторона отказывалась принимать участие в подобном формате переговоров.

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