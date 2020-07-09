Министерство обороны России собирается построить временный трубопровод на территории аннексированного Крыма. С его помощью оккупанты планируют обеспечить полуостров пресной водой.

Об этом РИА Новости заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. По его словам, система будет перебрасывать 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района в Симферополь

“Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского”, – пояснил Аксенов.

Так называемый “глава” Крыма признал, что в трех основных водохранилищах, которые снабжают Симферополь, воды осталось всего на 110 дней. В какой срок будет построен трубопровод, он не уточнил.