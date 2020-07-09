Зона «русского мира»

Россия начала постройку незаконного трубопровода в Крым

Источник: "24 канал"

Оккупанты пытаются решить проблему с пресной водой на полуострове.

Министерство обороны России собирается построить временный трубопровод на территории аннексированного Крыма. С его помощью оккупанты планируют обеспечить полуостров пресной водой.

Об этом РИА Новости заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. По его словам, система будет перебрасывать 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района в Симферополь

“Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского”, – пояснил Аксенов.

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Так называемый “глава” Крыма признал, что в трех основных водохранилищах, которые снабжают Симферополь, воды осталось всего на 110 дней. В какой срок будет построен трубопровод, он не уточнил.

Карта

Как ранее сообщал politua, ЕС призвал Россию прекратить репрессии против крымских татар.

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