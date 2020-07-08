Массовое варварское уничтожение боевиками шахт на оккупированных территориях Донбасса привело к экологической катастрофе. О ней украинские экологи предупреждали еще несколько лет назад.

Об этом на своем youtube-канале рассказал журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский. По его словам, сейчас над Донбассом нависла угроза тотальной засухи.

“Случилось то, о чем мы предупреждали. Из-за прекращения работы шахтных водоотливов стали стремительно мелеть реки и водохранилища. Та вода, которая ранее откачивалась в них из подземелья, сейчас она вся поступает в эти пустоты, уходит в выработку и на поверхности ее остается все меньше”, – пояснил он.

Журналист подчеркнул, что эта проблема эта возникла не сегодня, но раньше “ДНР” и “ЛНР” ее игнорировали и замалчивали.Однако сейчас даже террористы признали проблему. Например, ее признало т.н. “Минприроды ЛНР” и СМИ, подконтрольные боевикам стали выпускать сюжеты об этом бедствии.

“На Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег. Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию. Результат – исчезновение целых водоемов”, – разъяснил Казанский.

“Посмотрите, насколько они ненавидят этот регион. Мало того, что они людей сделали нищими и бесправными. Они крушат, уничтожают, режут на металл эту промышленность. И они уничтожают даже природу. Они добрались уже до всего. Они хотят реально, без преувеличений, превратить эту территорию в пустыню, непригодную для жизни. Ведь если исчезнет вода – люди просто не смогут там жить. Они реально убивают эту территорию тотально. Причем это делает РФ под лозунгом защиты русскоязычного населения, защиты “русского Донбасса”. Так этот самый Донбасс почему-то не мелели реки и не пересыхали водохранилища при тех самых “фашистах” и “карателях”, – подвел он неутешительный итог.

Ранее Денис Казанский рассказывал о том, что Россия готова аннексировать Донбасс.