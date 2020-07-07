«Русский мир»: кому нужны офицеры «ДНР»?

Россия собирается использовать «офицеров», которых готовить в ДонВОКУ как живой щит. Реально командовать подразделения буду кадровые российских офицеры.

Восстановленный с приходом «русского мира» донецкий военный вуз оказался заложником кремлевской политики, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Помните: «Донецкое высшее военно-политическое училище – кузница офицерских кадров»! В 1995 году ДВВПУ прекратило свое существование и на его базе действовал военный лицей. Ну а с приходом «русского мира» и скрепных вояк, «республике» понадобились военные кадры», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Поэтому в сентябре 2015 года вуз был восстановлен как «Донецкое высшее общевойсковое командное училище МО «ДНР». Начальником стал полковник Михаил Тихонов (ранее командир 5 бригады армии «ДНР»).

«Эх, как радовались и кричали в «ДНР»: «ДонВОКУ» – кузница офицерских кадров для «ДНР»! Какие парады они проводили и какие пафосные выпуски им устраивали. Но, что-то пошло не так», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

«То ли маршировали плохо, то ли «кадров» за 5 лет выпустили слишком много, то ли их качество оказалось «некачеством», то ли у России совсем денег не стало, но похоже «кузница» накрылась медным тазом», – добавляет редакция Telegram-канала.

Как рассказывают местные жители, родственники которых работают в ДВОКУ, « в этом году набора на первый курс ДВОКУ вообще не будет»! Что, опять: «Денег нет, но вы держитесь»? Нет, другое.

«По словам местных, весь вопрос в позиции россиян: «Нахрен вы нам нужны с вашими денеэровскими офицерами? Придумали, офицеров «ДНР» они готовят. Нам не нужны ваши недоучки-офицеры», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Настоящих офицеров в «ДНР», конечно же пришлют из России. Они и будут командовать «местными» силами.

«А вы со своими, нигде не признанными бумажками, будете дырки закрывать на передовой. Вы – живой щит, расходный материал. Вот этим и довольствуйтесь!», – отмечается в сообщении Telegram-канала

«Поэтому среди преподавателей и курсантов ДонВОКУ сейчас легкая паника: что же будет с нами? Короче, летом им будет не до отдыха на «суперкурорте в Седово», – добавляет редакция Telegram-канала.

Окончательное решение россияне еще не приняли и сейчас еще думают, что сделать на базе ДонВОКУ? Военный профиль останется. Пока якобы намереваются на его базе готовить вспомогательный персонал. Сделать что-то типа сержантской школы, где будут готовить специалистов среднего звена.

«Кроме того, якобы рассматривают варианты подготовки специалистов всех «ремонтных и обслуживающих служб», для российской армии, разумеется. Ну и, возможно, всяких минеров-подрывников. Короче, будет это какое-то училище, по типу ПТУ, но только с красивой вывеской», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Российские кураторы еще не знают, куда девать тех, кто сейчас учится на 2-3-х курсах. Еще один выпуск они планируют, а вот с остальными вопрос пока не решен.

«Как показало время, предатели и коллаборанты никому не нужны. Нет, они конечно нужны «как вспомогательный и расходный материал». Но, похоже, в «ДНР» не понимают, что россияне держат их за быдло, не способное ни к чему. Ведь скрепные братья ничего не могут доверить «ДНР», так как уверены, что в «ДНР» только и могут, как украсть и обмануть!», – отмечается в сообщении Telegram-канала

А в «ДНР» надеялись, что россияне им рай устроят? Ну, что ж, получайте его во всей красе. Предприятия демонтированы и вывезены в Россию. Остальные порезаны на металлолом, здания разрушены. Шахты затоплены. Массово сокращаются вузы, техникумы–колледжи, ПТУ и школы, урезается почти в два раза финансирование оставшихся.

«Работы – нет. Выехать – невозможно», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Очевидно, все идет к тому, о чем ранее писал Вольнодумец: «Донецк может стать обычным гарнизонным городком». Еще чуть-чуть и российские ракетные комплексы будут размещены на околицах Донецка или Макеевки и направлены на Украину и Европу.

«Ну а из Украины и стран НАТО ракеты будут направлены на «ДНР» и РФ. Вы ж передовой отряд, буферная зона РФ, расходный материал! Радуйтесь. Не зря кричали: «Р-а-а-с-с-и-и-я-я!», – резюмируют в сообщении Telegram-канала