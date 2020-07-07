Кремль намерен избавится от токсичного Рогозина

В России наметилось ряд действие свидетельствующих о стремлении Кремля избавится от политически токсичных персонажей. Одним из первых кандидатов на выпадение из «путинской обоймы» похоже стал широко известный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Казалось бы, ровно месяц назад, 7 июня, в материале «Развалившему ВПК РФ и Роскосмос Дмитрию Рогозину пора вернуться к истокам – курировать российский нацизм» я писал о том, что Дмитрию Рогозину, известному успешными распилами и серым освоением бюджетных средств на плацдарме ВПК и в Роскосмосе, суждено в скором времени лишиться последних позиций и вернуться к его карьерным азам – курированию неонацизмом в России, как сегодня произошло весьма показательное событие», – пишет военно-политический обозреватель.

Глядя на последние достижения, а если без сарказма и прямо – провалы российского ВПК и Роскосмоса, которыми в разной степени руководил такой персонаж как Дмитрий Рогозин, возникает ощущение, что в скором времени ему придется вернуться к своим истокам. Если кто не в курсе, то свой долгий путь в большую политику Дмитрий Рогозин начинал как один из кураторов нацистского движения в России.

«С учетом того насколько успешно Россия экспортирует нацизм в мир, особенно в свете разоблачения тренировочных лагерей в «стране победившей фашизм», для экстремистов со всего мира, это направление в будущем может стать золотой жилой для прожженного нациста Рогозина», – отмечает Коваленко.

«Как-никак, это вам не с Илоном Маском соревноваться и создавать говорящие лифты, вместо новых ракет и лунных баз», – добавил он.

К тому же, на момент когда Дмитрий Рогозин вел уже не настолько одиозный образ жизни, а представлял из себя «солидного» политика и занимал пост заместителя председателя правительства Российской Федерации и был председателем коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, его партия «Родина» успешно организовывала в Санкт-Петербурге форумы и слеты неонацистских организаций со всего мира.

«Например, в 2015 году в северной столице был проведен «Международный русский консервативный форум», ставший первым международным форумом неонацистских организаций Европы и России, а организаторами его стали выходцы из партии Рогозины «Родина», в частности – Анатолий Журавлев, депутат Госдумы от Единой России», – подчеркивает Коваленко.

Конечно, у многих может возникнуть легкий диссонанс от происходящего, как же так, Дмитрий Олегович, родившийся в потомственной семье силовиков, отец которого, генерал-лейтенант Олег Рогозин, выгодно сосватал своего сынка за Татьяну Серебрякову, дочь офицера ПГУ КГБ, что открыло Рогозину младшему двери к карьерному росту во внешней разведке, мог хоть как-то быть связанным с нацизмом!

Фото опубликованные Коваленко. Фото опубликованные Коваленко. Фото опубликованные Коваленко. Пред 1 из 3 След

«Дело в том, что КГБ и ГРУ традиционно использовали разного толка экстремистские и радикальные организации, течения и субкультуры в своих целях. Целые организации и даже идеологи разного рода анархистов и неонацистов, создавались под контролем и при финансировании этих силовых структур», – отмечает Коваленко.

А потому нет ничего удивительного в том, что мажор из генеральской семьи, да еще очень выгодно сосватанный, встал на путь неонацизма.

«Но в истории Рогозина, особенно в раннем этапе его карьерного роста, есть несколько примечательных моментов, которые и могут нам указать на его дальнейшую судьбу в современной России, все больше напоминающей Третий Рейх», – подчеркивает Коваленко.

Так, в 90-е Дмитрий Рогозин всецело выслуживался перед своим бывшим начальником из СВР Евгением Примаковым, но накануне смены власти в РФ, а именно – прихода Владимира Путина, представителя ФСБ, он резко поменял покровительство.

«Получив поддержку на Лубянке, в лице генерал-полковника Сергея Чемезова, являющегося близким другом генерала Сергея Беседы, Дмитрий Рогозин и достигает тех высот в своей карьере, кои мы могил видеть», – отмечает Коваленко.

Однако, помимо успешных распилов и серого освоения бюджетных средств, Дмитрий Рогозин на плацдарме ВПК и в Рсокосмосе более не достиг каких либо значимых результатов. Его позиции пошатнулись после вылета с оборонного сектора, в скором времени он может покинуть и космическую отрасль.

«В свою очередь, столь ценный кадр не выбросят на улицу и если уже говорить о КПД Рогозина, то на волне протестов в США и культивации экстремизма в Европе, он вполне может быть возвращен в русло экспорта российского нацизма в мир», – подчеркивает Коваленко.

Так вот, этим утром, в Москве был задержан бывший журналист газеты «Коммерсант» Иван Сафронов, в настоящее время работающий советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Поводом для задержания послужил материал Сафронова о Валентине Матвиенко, а так же статья в «Коммерсанте» о подписании между Россией и Египтом контракта на покупку истребителей Су-35. Именно эта публикация привлекла внимание госсекретаря США Майка Помпео, который пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских истребителей», – отмечает Коваленко.

В ФСБ подтвердили, что Сафронов задержан по обвинению в государственной измене в пользу НАТО, за что ему грозит от 12 до 20 лет колонии. В свою очередь в «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его текущей работой в корпорации.

«Хотя, на самом деле, все мы прекрасно понимаем, что – связано», – подчеркивает Коваленко.

Дело в том, что сейчас в России, после смены правительства в начале года и завершения голосования о поправках в Конституцию вначале этого месяца, был включен турбо-режим смены элит. Причем повсеместно и вне зависимости от веса той или иной фигуры.

«Под самого же Дмитрия Рогозина копали уже достаточно давно и первоначально его выдавили из ВПК, а теперь уже готовят его вылет и из «Роскосмоса». И весьма удачным элементом в давлении на Рогозина стал журналист Иван Сафронов, который через площадку «Коммерсанта» осуществлял сливы и вбросы против врагов, конкурентов и просто неприятных Дмитрию Олеговичу личностей», – подчеркивает Коваленко.

С учетом нынешних действий ФСБ, очевидно, что Дмитрию Олеговичу будет предоставлена возможность либо уйти самому, по тихому, с возвращением к своим карьерным азам – курированию неонацистскими группами в РФ, либо уйти со скандалом и позором.

«А потому, очевидно – чистка в России началась незамедлительно, сразу же после того как политическое бессмертие Путина было официально фальсифицировано. И первые признаки масштабов этой чистки дают понять, что никого из «пустившей корни» гвардии она стороной не обойдет», – подытожил Коваленко.