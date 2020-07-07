Зона «русского мира»

В России разгорается шпионская лихорадка: ФСБ арестовала “разведчика НАТО”

Им оказался советник главы “Роскосмоса”.

В России был арестован советник генерального директора корпорации “Роскосмос” Иван Сафронов. Его обвиняют в шпионстве в пользу НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Согласно пресс-релизу, советника подозревают в государственной измене.

“Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия”, – говорится в заявлении госкорпорации. При этом в “Роскосмосе” заверили, что задержание якобы никак не связано с нынешней работой Сафронова, а сама компания оказывает следственным органам содействие.

Читайте также  Украине необходимо использовать опыт Израиля в лоббирование вопросов отражения агрессии России, – Илан

ФСБ в свою очередь утверждает, что Сафронов работал на одну из спецслужб Североатлантического Альянса. Он якобы собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые являются гостайной.

Как ранее сообщал politua, в НАТО согласовали меры в ответ на ядерную угрозу со стороны России.

Тоже интересно
Зона «русского мира»

«Русский мир»: кому нужны офицеры «ДНР»?

Зона «русского мира»

Кремль намерен избавится от токсичного Рогозина

Зона «русского мира»

Россия открестилась от интеграции с террористами “Л/ДНР”

Зона «русского мира»

В России журналистке вынесли приговор за “оправдание терроризма”

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

«Русский мир»: кому нужны офицеры «ДНР»?

Кремль намерен избавится от токсичного Рогозина

Россия открестилась от интеграции с террористами “Л/ДНР”

1 из 778