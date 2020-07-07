В России был арестован советник генерального директора корпорации “Роскосмос” Иван Сафронов. Его обвиняют в шпионстве в пользу НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Согласно пресс-релизу, советника подозревают в государственной измене.

“Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия”, – говорится в заявлении госкорпорации. При этом в “Роскосмосе” заверили, что задержание якобы никак не связано с нынешней работой Сафронова, а сама компания оказывает следственным органам содействие.

ФСБ в свою очередь утверждает, что Сафронов работал на одну из спецслужб Североатлантического Альянса. Он якобы собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые являются гостайной.

Как ранее сообщал politua, в НАТО согласовали меры в ответ на ядерную угрозу со стороны России.